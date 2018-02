Vastuuministeri Pirkko Mattila joutui viimein puolustamaan aktiivimallia – ohjepuutteet tyrmistyttivät: ”Käsittämätöntä”

Laajasti haukutun työttömyysturvan aktiivimallin vastuuministeri Pirkko Mattila (sin.) joutui tänään eduskunnan kyselytunnilla viimein vastaamaan opposition kritiikkiin julkisesti. Hallitus kokoontui tänään kevätkauden ensimmäiselle kyselytunnille.

Kohu mallista repesi julkisuudessa vasta voimaan tulonsa jälkeen alkuvuodesta. Sosiaali- ja terveysministeri Mattila on ollut haluton keskustelemaan julkisuudessa aktiivimallista, jonka puolustaminen on jäänyt pitkälti työministeri Jari Lindströmin (sin.) ja kokoomuspoliitikkojen harteille. Mattilan lausuntoja aiheesta ei ole juuri julkisuudessa näkynyt. Hän sanoi tammikuussa Ylelle, ettei käy julkisuudessa keskusteluja siitä, mikä on tilanne aktiivimallin kanssa.

Mattila vastaa hallituksessa työttömyysturvasta, josta aktiivimallissa on kyse. Lindström totesi Helsingin Sanomille tammikuussa antaneensa laille kasvot, vaikka ”lain alla lukee sosiaali- terveysministeri Pirkko Mattilan nimi”.

Perjantaina 8. joulukuuta aktiivimalli oli täysistunnon ensimmäisessä käsittelyssä ja koko hallitus oli poissa. Oppositio ryöpytti tilannetta kovin sanoin ja palasi useampaan kertaan Mattilan twiittiin, jossa hän oli kertonut aikovansa savusaunaan. Kansanedustaja Mika Kari ihmetteli Piia Viitasen (sd.) taustatuella, miksi ministeri on mieluummin lauteilla kuin salissa käsittelemässä lakiesitystä.

Asian käsittelyä jatkettiin maanantaina 11. joulukuuta, jolloin ministereitäkin oli paikalla mukaan lukien Mattila.

Soveltamisohjeet vasta tulossa

Kyselytunnilla kuultu opposition aktiivimallikritiikki oli jo ennestään tuttua. Huolet ovat liittyneet siihen, että leikkuri voi iskeä, vaikka työtön olisi aktiivinen, sillä työpaikkoja ja työvoimapalveluita ei yksinkertaisesti riitä kaikille ja niiden saatavuus myös vaihtelee eri puolilla maata. Aktiivimalli leikkaa työttömän etuutta 4,65 prosenttia, jos hän ei osoita riittävää aktiivisuutta palkkatyössä, yrittäjänä tai työvoimakoulutuksessa.

Myös perustuslakivaliokunta kiinnitti lausunnossaan huomiota samaan asiaan ja totesi, että malli ei ole perustuslain kannalta ongelmaton. Valiokunta esitti kaksi tapaa, joilla ongelmallisuutta voitaisiin lieventää. Ensimmäinen oli turvata jokaiselle tosiasiallinen mahdollisuus päästä työllisyyspalveluun, mikä edellyttäisi palvelutarjonnan lisäämistä. Toinen oli se, että leikkurin välttämiseen riittäisi pelkän aktiivisuuden osoittaminen. Näihin ei kuitenkaan päädytty byrokratian pelossa.

Aktiivimallia puolustivat kyselytunnilla Mattila ja tuttuun tapaan myös työministeri Lindström. Molempien pääviesti oli, että hallitus seuraa tarkasti sitä, miten aktiivimalli toteutuu käytännössä ja korjaa sitä tarvittaessa. Jo aiemmin usea mallin puolustaja on viitannut eduskunnan hyväksymään ponteen, jossa edellytetään seurantaa.

– Tietysti nyt aktiivimallin astuttua voimaan tarvitaan soveltamisohjeet, jotka valmistellaan yhdessä useiden tahojen kanssa. Siitä ei pelkästään STM ole sanelemassa sisältöä, vaan se tapahtuu prosessissa. Mutta kuten hyvin tiedetään, me kaikki täällä tiedämme, myös hallitus, tätä aktiivimallin seurantaa tulee toteuttaa erittäin tarkasti, Mattila sanoi kyselytunnilla.

Mattilan mukaan soveltamisohjeet valmistellaan yhdessä Finanssivalvonnan, työttömyyskassojen, Kelan ja Elinkeinoelämän Keskusliiton kanssa.

– Meillä on tähän varmasti keinoja. Soveltamisohjeista on annettu jo ensimmäinen versio, on täsmennetty niitä lukuja, ja ne ovat näillä hetkillä valmiina.

Tarja Filatov (sd.) ja Anna Kontula (vas.) ihmettelivät aikataulua.

–Minusta tuntuu aika käsittämättömältä, että ministeri sanoo, että soveltamisohjeita valmistellaan, koska meillä on laki voimassa, Filatov sanoi.

– Aktiivimalli on velvoittanut työttömiä jo kuukauden ja kahdeksan päivää, ja toistaiseksi me emme ole saaneet soveltamisohjeita, joista työtön voisi katsoa, mihin se aktiivimalli häntä tarkalleen ottaen velvoittaa. Toivoisinkin ministeri Mattilan reflektoivan hieman, miten tämä sopii yhteen sen ajatuksen kanssa, että Suomi on oikeusvaltio, Kontula huomautti.

Mattila viittasi jälleen valmisteluprosessiin ja totesi olevan ”alueellisia kysymyksiä palvelujen suhteen”.

– Ei missään saa tulla kohtuutonta tilannetta, ja niiltä osin lakia täytyy parantaa. Mutta nyt me menemme tällä, mikä on voimassa, ja hallitus varmasti tätä seuraa, niin kuin moneen kertaan täällä todettu on, Mattila vastasi.

Aktiivimalli etenee ”määrätietoisesti”

Mattila nosti esiin hallituksessa käynnissä olevan osatyökykyisiä koskeva kärkihankkeen, joka pureutuu osatyökykyisten tilanteeseen. Hän uskoo, että hankkeesta on hyötyä myös aktiivimallilain muutoksissa.

Touko Aalto (vihr.) kysyi vapaaehtoistyön sisällyttämisestä aktiivimallin ehtoihin. Mattilan mukaan tätä hankaloittaa huomattavasti se, että tällä hetkellä ei ole voimassa olevaa lainsäädäntöä vapaaehtoistyöstä toisin kuin monissa muissa Euroopan maissa.

–Tiedän, että tähän asiaan eduskunnan vapaaehtoistyön verkosto on useita kertoja kiinnittänyt huomiota, ja siinä on tietysti se, että sitä lakia ei varmaankaan huhtikuuhun mennessä saada tehtyä. Mutta kuten sanoin, olen tässä useaan kertaan todennut, että tietenkin hallituksen on seurattava tämän lain voimaantuloa hyvin tarkasti. Minulla ei ole mitään epäilystä siitä, etteikö hallitus tule näin tekemään.

Sekä Lindström että Mattila vakuuttivat, että aktiivimallia ei peruta. Lindströmin mukaan aktiivimallia viedään ”määrätietoisesti eteenpäin” ja ”totta kai tehdään korjaavia toimenpiteitä”. Myös Mattila korosti, että nyt mennään ”tällä, mikä on voimassa ja hallitus varmasti tätä seuraa, niin kuin moneen kertaan täällä todettu on”.