Työntekijöille 260 € käteen ja bonuksena ”palkallinen hoitovapaa” – Lomarahaleikkaus hyvitetään sittenkin

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy on ensimmäisenä hyväksynyt kuntasektorille syntyneen neuvottelutuloksen. Tehy tiedotti valtuustonsa yksimielisestä päätöksestä yöllä.

Kunta-alan neuvotteluissa päästiin illalla neuvottelutulokseen, mutta muissa liitoissa sen käsittely on vielä kesken. Neuvotteluita hiertänyt lomarahaleikkauksen kompensaatio on ratkaistu neuvottelutuloksessa nimikkeellä ”paikalliseen tuloksellisuuteen perustuva kertaerä”. JHL:n mukaan korvaus maksetaan henkilöstölle tammikuussa 2019 ja siihen on varattu 135 miljoonaa. Alun perin liitot vaativat 300 miljoonan euron korvausta jaettuna kahdelle vuodelle.

Henkilökohtaisen kertaerän suuruus on JHL:n tiedotteen mukaan 9,2 prosenttia työntekijän palkasta. Tehyn mukaan kompensaatiota maksetaan työntekijöille ensi tammikuussa keskimäärin 260 euroa, minkä lisäksi ”leikkausta kompensoidaan tilapäisellä, palkallisella hoitovapaalla, jota myönnetään alle 12-vuotiaan äkillisesti sairastuneen lapsen hoitamiseen”.

Kilpailukykysopimukseen sisältyneen lomarahaleikkauksen hyvittäminen oli työntekijäliitoille neuvotteluissa kynnyskysymys, jonka vuoksi liitot asettivat kunta-alalle ylityökiellon. Neuvottelujen hyydyttyä muun muassa valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) ja kuntasektorin työnantajapuoli KT Kuntatyönantajat ehtivät toteamaan, että kompensaatioon ei löydy rahoitusta.

Yleiskorotus 26 euroa

Kunta-alan neuvottelutuloksen kustannustaso eli palkankorotukset vastaavat niin sanottua yleistä linjaa. Sopimuskausi on 1.2.2018−31.3.2020 ja sen ensimmäisenä vuonna kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen piirissä toteutetaan toukokuusta lukien yleiskorotus, joka on 26 euroa tai vähintään 1,25 prosenttia. Seuraavaksi tulee 1.1.2019 paikallinen 1,2 prosentin suuruinen järjestelyerä ja 1.4.2019 vielä yhden prosentin yleiskorotus, KT Kuntatyönantajat kertoo.

Euromääräisenä korotus maksetaan 2 100 euron kuukausipalkkaan saakka. Sitä suurempiin palkkoihin korotus lasketaan prosentuaalisena, liitot kertovat.

Liitot ovat tyytyväisiä saavutettuun sopuun.

– Tällä kierroksella oli mahdotonta tavoitella muuta kuin niin sanottua yleistä linjaa. Tämä on käynyt ilmi valtakunnansovittelijan tekemistä ratkaisuista, sanoo Tehyn edunvalvontajohtaja Else-Mai Kirvesniemi tiedotteessa.

Neuvottelutulos tarkoittaa sitä, että kunta-alan ylityö- ja vuoronvaihtokielto päättyy.

Neuvottelutuloksen piirissä on 421 000 palkansaajaa. Kunta-alan virka- ja työehtosopimuksista sopivat KT Kuntatyönantajat ja henkilöstöä edustavat Julkisen alan unioni JAU (Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Julkis- ja yksityissalojen toimihenkilöliitto Jyty), Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ja Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö KoHo (Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ja Tehy).