Kansanedustajat vaativat raiskauslakiin muutosta – Ministeri SK:ssa: ”Elämälle vieras”

Vihreiden kansanedustajat Satu Hassi ja Olli-Poika Parviainen hämmästelevät oikeusministeri Antti Häkkäsen (kok.) näkemystä rikoslain muuttamisesta raiskauksesta.

Hassi ja Parviainen jättivät joulukuussa kirjallisen kysymyksen hallitukselle siitä, että suostumuksen puute pitäisi lisätä raiskauksen tunnusmerkistön. Käytännössä tämä tarkoittaa siirtymistä niin sanottuun suostumusperustaiseen malliin, jossa seksiin ja sukupuoliseen kanssakäymiseen olisi annettava selvä suostumus.

Häkkänen arvioi Suomen Kuvalehden haastattelussa, että ajatus on ”elämälle vieras”. Hän korostaa, että suostumusta harvoin suoraan ilmaistaan, vaikka seksiin vapaaehtoisesti ryhdyttäisiin. Samaa keskustelua käydään myös kansainvälisesti #metoo-kampanjan myötä. Englanniksi eri näkemykset tiivistyvät ilmauksiin yes means yes [kyllä tarkoittaa kyllä] ja no means no [ei tarkoittaa ei].

Hassi ja Parviainen moittivat Häkkäsen kantaa, että yes means yes -ajattelu olisi elämälle vierasta.

–Suostumusperustainen malli vastaisi paremmin nykyaikaista ymmärrystä seksuaalirikosten luonteesta. Itsemääräämisoikeus on jokaisella, ja lain tulisi tunnistaa tämä. Elämälle vierasta ovat ministerin perustelut vastustaa lakimuutosta, Parviainen sanoo.

–Ministeri ei tunnu ymmärtävän raiskausrikosta seksuaalisen itsemääräämisoikeuden ja ihmisoikeuden loukkauksena. Nykyisessä rikoslaissa raiskaus määritellään sen perusteella, käytetäänkö teossa väkivaltaa tai sen uhkaa tai vastusteleeko uhri. Tämä tulisi muuttaa ja suostumuksen puute pitäisi lisätä raiskauksen määritelmään, Hassi toteaa.

SK:n mukaan Ruotsin hallitus antoi joulukuussa lakiesityksen suostumusperusteen lisäämisestä lakiin.

–Mikäli Ruotsin lainsäädäntöehdotus toteutuu, on tarkkaan seurattava siellä uudistuksesta saatavia käytännön kokemuksia, vastaa Häkkänen lehdelle.