Työnantaja ampuu alas Tehy-pomon väitteen: ”Mitään omaa sopimusta ei ole luvattu”

Kunta-alan työehtosopimusneuvotteluissa ei ole sovittu omasta sopimuksesta Tehylle eikä myöskään laajemmin sosiaali- ja terveysalalle, kertoo työnantajapuolta edustava KT Kuntatyönantajat.

Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen riemuitsi torstaina neuvottelutuloksen synnyttyä Twitterissä ilmoittaen, että ”oikeasti, me saadaan se oma sopimus!!”. Tällä hän ei tarkoita vain Tehyn omaa sopimusta, vaan Tehyn ja Superin yhdessä tavoittelemaa koulutetun hoitohenkilöstön omaa sopimusta, joka koskisi myös liittokaksikon ulkopuolista sosiaali- ja terveysalaa.

Rytkösen viestintä sai Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön JUKOn älähtämään, että tällaisesta ei neuvotteluissa ole sovittu. Samoilla linjoilla on KT Kuntatyönantajat.

– Mitään terveydenhuollon omaa sopimusta ei ole kukaan luvannut, saati sitten [omaa sopimusta] Tehylle, sanoo neuvottelupäällikkö Henrika Nybondas-Kangas Uudelle Suomelle.

– En voi missään nimessä kuitata tätä ”oma sopimus” –asiaa.

Tehy ja Super kertoivat yhteisessä tiedotteessaan sopimusasiasta maltillisemmin kuin Rytkönen somessa. Tiedotteen mukaan hoitajien oma sopimus ”otti ison askeleen eteenpäin” ja ”nyt ollaan voimakkaasti matkalla kohti omaa sopimusta”. Tehy-lehden uutisessa puolestaan kerrotaan, että ”koulutetun hoitohenkilöstön oma sopimus etenee niin, että kuntasektorille perustetaan terveyden- ja sosiaalihuollon neuvotteluryhmä”, joka ”ryhtyy valmistelemaan sosiaali- ja terveysalan työehtosopimusta”.

Henrika Nybondas-Kangas korostaa ensinnäkin, että sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökuntaan sovelletaan vuosina 2018–2019 yleistä kunnallista virka- ja työehtosopimusta eli KVTES:iä. Neuvotteluissa päätettiin asettaa kaikkien osapuolten yhteisiä työryhmiä, joissa on tarkoitus valmistautua sote- ja maakuntauudistuksen toteutumiseen. Sote-uudistuksen tuomiin merkittäviin henkilöstömuutoksiin liittyy myös Tehyn halu saada hoitohenkilöstölle oma sopimus.

Nybondas-Kankaan mukaan työryhmien työn tavoite ei välttämättä ole sosiaali- ja terveysalan työehtosopimus.

– Tarkoitus on neuvotella työryhmissä tarvittavat määräykset, mutta meillä ei ole vielä sitä näköalaa, että mikä se sopimus on, mihin me niitä neuvotellaan, hän sanoo.

KT:n ”neuvotteluarsenaaliin” sosiaali- ja terveysalan työehtosopimus kuitenkin kuuluu, jos sote- ja maakuntauudistus menee maaliin, Nybondas-Kangas sanoo. Mikäli tällainen sosiaali- ja terveysalan TES syntyisi, olisi valtaosa sen alaisista työntekijöistä Superin ja Tehyn jäseniä.

Tehyssä katsotaan yhä, että neuvotteluissa asetettujen työryhmien tähtäin on valmistella nimenomaan erityiskysymyksiä, jotka liittyvät sote-alan omaan työehtosopimukseen. Järjestö hämmästelee muiden osapuolten kannanottoja Rytkösen lausuntoihin.

