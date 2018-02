Tehy äimistyi ”saivartelua” sopimuksesta: ”Tämä on järjestösotaa”

Tehyssä ihmetellään muiden järjestöjen kannanottoja Tehyn johdon tuuletukseen omasta sopimuksesta. Tehyn johto on juhlinut somessa menestystä juuri päättyneissä neuvotteluissa.

Yksi juhlan aihe on ollut oma työehtosopimus, joka on ollut Tehyn tavoitteena jo pitkään. Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen riemuitsi torstaina neuvottelutuloksen synnyttyä Twitterissä ilmoittaen, että ”oikeasti, me saadaan se oma sopimus!”.

Rytkösen viestintä sai Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön JUKOn älähtämään, että tällaisesta ei neuvotteluissa ole sovittu. Samoilla linjoilla on KT Kuntatyönantajat.

– Mitään terveydenhuollon omaa sopimusta ei ole kukaan luvannut, saati sitten [omaa sopimusta] Tehylle, sanoo neuvottelupäällikkö Henrika Nybondas-Kangas Uudelle Suomelle.

– En voi missään nimessä kuitata tätä ”oma sopimus” -asiaa.

Mistä ihmeestä sitten on kysymys?

Tehyn puheenjohtaja Rytkönen ja edunvalvontajohtaja Else-Mai Kirvesniemi vetoavat kirjaukseen perustettavista työryhmistä. KT, JUKO, Julkisen-alan unioni JAU ry ja Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö KOHO ry allekirjoittivat paperin työryhmistä, joissa neuvotellaan muun muassa palkkaus- ja työaikajärjestelmiin liittyvistä kysymyksistä vuosien 2018–2019 aikana. KoHoon kuuluvat SuPer, Tehy ja Suomen Palomiesliitto SPAL. Valmistelu liittyy sote- ja maakuntauudistukseen ja paperin mukaan kehittämistyötä jatketaan työryhmissä, vaikka uudistuksen aikataulu muuttuisi nykyisestä (1.1.2020).

Tehy katsoo, että kirjauksessa sovituissa työryhmissä aletaan valmistella koulutetun hoitohenkilöstön omaa sopimusta, jota rakennetaan nyt nivottuna sote- ja maakuntauudistukseen. Oma sopimus tulisi Tehyn mukaan voimaan yhtä aikaa uudistuksen kanssa näillä näkymin vuonna 2020. Siihen saakka voimassa on kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES). Käytännössä valmisteluaikaa on tämä sopimuskausi.

–Korostan, että ei olla missään vaiheessa ajettu Tehyn tai Tehyn ja SuPerin sopimusta, vaan nimenomaan koulutetun hoitohenkilöstön sopimusta, johon sisältyy myös sosiaalipuolen ihmiset, edunvalvontajohtaja Kirvesniemi sanoo Uudelle Suomelle.

Ylivoimaisesti suurin osa olisi kuitenkin Tehyn ja SuPerin jäseniä. Mukana olisi jäseniä myös muista liitoista, mutta vain vähän.

–Sen takia todennäköisesti se vastustus muissa liitoissa on ollut niin suurta.

Esimerkiksi fysioterapeutit eivät halua hoitajasopimusta, vaan haluavat työryhmässä edistää fysioterapeuttien asiantuntija-asemaa yhdessä muiden kuntoutusalan asiantuntijoiden kanssa.

Nybondas-Kangaskin myöntää, että KT:n ”neuvotteluarsenaaliin” kuuluu sosiaali- ja terveysalan työehtosopimus, jos sote- ja maakuntauudistus menee maaliin. Hänen mukaansa työn tavoite ei kuitenkaan välttämättä ole sote-alan oma tes.

Mitä Tehy ajattelee muiden ulostuloista ja siitä, kuinka sitoutuneita osapuolet ovat valmisteluun?

–No kyllä minä hämmästelen. Tämä on ainakin meidän käsitys, että olemme sopineet, että perustetaan työryhmät nimenomaan valmistelemaan näitä erityiskysymyksiä, jotka liittyvät tähän työehtosopimukseen. Mutta se on selvä, että työryhmässä tehdään ja on sovittu siitä, että KVTES on voimassa, kunnes saadaan se uusi työehtosopimus voimaan, Kirvesniemi sanoo.

Käytännössä tarkalleen ottaen on siis sovittu oman sopimuksen valmistelusta?

–Kyllä, juuri näin.

Eli se, päästäänkö valmistelusta maaliin asti, on vielä epävarmaa?

–Mutta niinhän se työehtosopimus aina tehdään. Eihän voida sopia, että meillä on työehtosopimus, ennen kuin olemme sopineet, mitä käytännössä siihen työehtosopimuksen sisältöön kuuluu.

–Tämä on tällaista saivartelua, mitä selkeästi minun mielestäni nyt joku järjestö haluaa kovasti sanoa, koska eivät varmasti tykänneet siitä meidän tavoitteesta.

Kirvesniemen mukaan Tehyn tarkoitus tällä kierroksella oli nimenomaan se, että päästään neuvottelemaan palkka- ja työaikaehdoista ja kehittämään niitä eteenpäin.

–Se on paljon tärkeämpi asia kuin tällainen niin sanottu itsenäinen sopimus ”nyt ja tällä hetkellä voimaan”.

Kirvesniemen mukaan lopputulokseen ollaan laajasti tyytyväisiä. Hän kertoo tavanneensa 400 luottamusmiestä, jotka olivat ”kyllä hyvin tyytyväisiä”, että erityiskysymyksiä muun muassa työajasta ja varallaolosta saadaan eteenpäin ”aidosti ja oikeasti”. Julkisuudessakin kävi selväksi viimeistään vaikeiden neuvottelujen johdosta, kuinka vahvasti alalla nojataan ylitöihin, kun Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) katsoi potilasturvallisuuden vaarantuvan hoitajien ylityö- ja vuoronvaihtokiellon johdosta.

Tehy kokee saaneensa kaikki kolme päätavoitettaan eteenpäin. Kirvesmiehen mukaan tavoitteet olivat oma sopimus eteenpäin, ostovoiman turvaavat palkankorotusratkaisut sekä lomarahaleikkausten kompensaatio. Tilanne oli hyvin kinkkinen, sillä kunnilla ei ollut takataskussaan kompensaatiorahoja. Tässä vaiheessa huudettiin Kirvesniemen mukaan valtiota apuun.

–Sieltä ei herunut kyllä minkäänlaista myötätuntoa tälle porukalle.

Kun ylityökielto iski päälle, KT löysi Kirvesniemen mukaan lopulta rahat ja kompromissi syntyi. kompensaatiota maksetaan työntekijöille ensi tammikuussa keskimäärin 260 euroa, minkä lisäksi leikkausta kompensoidaan tilapäisellä, palkallisella hoitovapaalla, jota myönnetään alle 12-vuotiaan äkillisesti sairastuneen lapsen hoitamiseen, kun aiemmin raja oli 10 vuotta.

–Se oli kuitenkin meidän mielestä osoitus siitä, että he ovat kuulleet meidän vaatimuksen

Tehy olisi odottanut hallitukselta kädenojennusta, mutta Kirvesniemi arvelee, että asia oli hallitukselle arvovaltakysymys.

–Luulen, että meidän jäsenet ovat äärettömän pettyneitä hallituksen ratkaisuun asiassa. Se lomarahaleikkaus on sattunut heihin hyvin kipeästi ja nyt kun taloudellinen tilanne on lähtenyt noin voimakkaaseen nousuun tämän vuoden aikana, niin se koetaan hyvin perusteettomaksi.

”Ryönä pitää saada sanoa”

Neuvottelutulos uudesta työehtosopimuksesta on jakanut mielipiteitä hoitoalalla ja etenkin Tehyn jäsenet ovat antaneet liiton johdolle jopa raivoisaa palautetta sosiaalisessa mediassa. Tehyn puheenjohtaja Rytkösen mielestä kyse on pikemminkin some-raivosta kuin todellisesta tyytymättömyydestä jäsenistön keskuudessa ainakaan laajemmin. Hän ei yllättynyt palautteesta ja huomauttaa, että nykysomekulttuurissa tunnereaktiot ovat hyvin nopeita.

–Ihmisillä pitää olla oikeuskin sanoa se ryönä ulos. Ei se some sitä ole, että siellä vain kehuttaisiin. Meidän jäsenistö on matalapalkka-alaisia ihmisiä ja he ovat tiukoilla muutenkin, Rytkönen sanoo Uudelle Suomelle.

Rytkönen pohtii, ettei sopimuksen hyvyyttä ehkä miellä, jos ei ole kunnolla kuullut sopimuksen sisältöä. Hän luottaa siihen, että jäsenistö on laajasti tyytyväinen tulokseen, jossa hänen mukaansa saavutettiin tavoitteet. Hän huomauttaa, että valtuusto hyväksyi tuloksen yksimielisesti.

Rytkösen mukaan Tehy sai läpi asioita, joita ei löydy mistään muusta työehtosopimuksesta Suomessa, kuten isyysvapaan pidennyksen kuudesta 12 päivään. Hän arvelee, että some-väki ei kuohuksissaan ole ehtinyt keskittyä siihen, mitä Tehy yrittää viestiä. Oman työehtosopimuksen eteneminen on Rytkösen mielestä jopa historiallinen saavutus ja hän on neuvottelutuloksesta ylpeä.

Hän ihmettelee, miksi Tehyn viesti hyvästä sopimuksesta ei mene perille.

–Ehkä meidän pitää Tehyssä sitten katsoa siinä vähän peiliin, hän sanoo viestintään viitaten.

Marraskuussa Tehyn johtoon valittu Rytkönen kuitenkin huomauttaa, että samaa some-raivoa on muidenkin palkansaajajärjestöjen somesivuilla. Kaikenlainen palaute on Rytköselle tuttua jo Kätilöliiton puheenjohtaja-ajoilta. Omasta mielestään hänen pitää pystyä kuuntelemaan sitä tai muuten hän on väärissä hommissa. Enemmän häntä ihmetyttää median suuri kiinnostus some-reaktioita kohtaan.

–Senpä takia minä uskallan sitä nyt hehkuttaa.

–Siksi minusta tuntuu nyt hieman hassulta, että nyt tässä on järjestösotaa oikein ruvettu käymään.

–Tämähän on nyt vain järjestösotaa, Rytkönen sanoo muiden järjestöjen ulostuloista.

Hän huomauttaa, että paperissa on myös jukolaisten allekirjoitus ja sanoo hämmentyneensä siitä, että JUKO yritti kieltää sen, mitä on sovittu. Rytkönen ihmettelee JUKO:n lausuntoa.

–Enhän minä herranjestas puhuisi julkisuuteen mitään sellaista, mikä ei ole totta.

Rytkönen lisää, että jokainen tietysti katsoo asiaa omasta näkökulmastaan.

–Toki täytyy aina muistaa se, että minä ajattelen jäsenistön kannalta ja KT taas ajattelee kuntien kannalta.