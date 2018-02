”Voiko yrittäjäisä jättää urakat kesken?” – Ministeri toivoi Ylellä perhemyönteisempää ilmapiiriä työpaikoille

Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila (sin.) uskoo, että perhemyönteisempi ilmapiiri työpaikoilla auttaisi isiä jäämään perhevapaille nykyistä useammin.

–Ehkä työpaikoilla pitäisi ottaa puheeksi perhemyönteisempi ilmapiiri, jotta isät voisivat osallistua enemmän, hän sanoi Ylen Ykkösaamussa lauantaina.

–Jos varhaiskasvatukseen siirtyy lapsia, sinne on resursoitava rahaa. Sen lisäksi hallitus asetti reunaehtoja siitä, kuinka paljon uudistus saa maksaa. Näkisin niin, että katsottaisiin perhe-etuudet ja varhaiskasvatus ja mitä suomalaiset perheet tarvitsevat. On huomattava se, että on erilaisia perheitä. Voiko esimerkiksi yrittäjäisä jättää urakat kesken. Meillä on jo nyt olemassa olevia joustoja, joita isät voisivat käyttää, hän jatkoi.

Mattila kuvailee perhevapaauudistusta haastavaksi hankkeeksi, jota on yritetty saada aikaan kiireisellä aikataululla. Mattilan mukaan ongelma on myös se, että puoliväliriihessä sovittuja tiukkoja reunaehtoja ei voitu sovittaa yhteen poliittisten tavoitteiden kanssa.

–Tulkitsen niillä tiedoilla mitä minulla on, että tämä on enemmän raha- kuin ideologiakysymys, mutta ideologiaakaan on vaikea siirtää pois uudistuksen pysähtymisestä, kun jostakin pitäisi siirtää rahaa pois. On hyvin haastavaa toteuttaa ilman lisäresursseja uudistus niin, etteivät perheet kokisi, että heiltä olisi leikattu.

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) päätti perjantaina keskeyttää perhevapaauudistuksen.

