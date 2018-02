Kova ryöpytys Juha Sipilän hallitukselle: ”Kauanko kansalaisten on tätä katseltava?”

Hallituksen riitely perhevapaauudistuksesta on saanut osakseen kovaa ryöpytystä oppositiosta.

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) päätti perjantaina keskeyttää perhevapaauudistuksen. Kokoomus on kuitenkin vaatinut, että uudistuksen käsittelyä on jatkettava.

RKP:n puheenjohtajan Anna-Maja Henrikssonin mielestä perhevapaauudistuskiista asettaa hallituksen toimintakyvyn entistä kyseenalaisempaan valoon.

–Jos hallitus ei nyt onnistuu saamaan perhevapaauudistusta maaliin, on sen toimintakyky heikentynyt olennaisesti. Siinä tapauksessa voi kysyä, kauanko kansalaisten on tätä toimintaa tai pikemminkin toimimattomuutta enää katseltava, hän kuittaa tiedotteessaan.

Henrikssonin mukaan on erittäin surullista, että hallitus ei ole pääsemässä sopuun perhevapaiden uudistamisesta.

– Annan hallitukselle yhden neuvon. Ajatelkaa ensi kädessä lapsiperheitä, unohtakaa keskinäiset arvovaltakiistat ja palatkaa neuvottelupöytään.

Vasemmistoliiton puheenjohtajan Li Anderssonin mukaan tasa-arvosta ei olla valmiita maksamaan.

–Hallitus tuhosi oman uudistuksensa lähtökohdat, kun linjasi että vanhempainvapaauudistuksen pitää olla kustannusneutraali. Jos tavoitteena on pidentää isien ansiosidonnaista vanhempainvapaa, on selvää, että kustannukset kasvavat, hän sanoo.

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne puolestaan kuvailee perhevapaauudistusta tärkeäksi rakenteelliseksi uudistukseksi, jossa hallituksella ei ole varaa epäonnistua.

– Se on tulevaisuusinvestointi, joka kannattaa.

Nordean yksityistalouden ekonomisti Olli Kärkkäinen pitää tärkeänä, että perhevapaauudistuksen valmistelumateriaali julkistetaan, jos uudistusta ei jatketa.

– Jos perhevapaauudistuksen valmistelua ei jatketa, julkisen keskustelun takia olisi hyvä että valmistelumateriaali (ml. vaikutusarviot) julkaistaisiin. Nyt tilanne on hankala kun tietoa vaikutusarvioista julkaistaan valikoidusti poliittisen tulkinnan värittämänä, hän kommentoi.

Kärkkäinen toivoo myös, että valmistelutyön tuloksia voitaisiin hyödyntää jo ensi vaalikaudella.

–Perhevapaauudistuksen kaatuminen on osoitus siitä, miksi suurten reformien tekeminen on vaikeaa. Suurissa uudistuksissa on aina voittajia ja häviäjiä. Uudistukset, joissa joku häviää ovat poliittisesti vaikeita. Siksi sosiaaliturvan kokonaisuudistus on erittäin vaikea tehtävä.

Kokoomuksen kansanedustaja, ekonomisti Juhana Vartiainen korosti aikaisemmin tänään, että perhevapaauudistus tarvitaan Suomessa, jotta tasa-arvo voidaan toteuttaa kuten muissa Pohjoismaissa.

Hän viittaa Kelan tilastoon, jonka mukaan vuonna 2016 äidit pitivät vanhempainpäivärahapäivistä 90,5 prosenttia ja isät 9,5 prosenttia. Lasten kotihoidon tuen saajista naisia on Kelan mukaan 93 prosenttia.

Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila (sin.) uskoo, että perhemyönteisempi ilmapiiri työpaikoilla auttaisi isiä jäämään perhevapaille nykyistä useammin.

Mattila kuvailee perhevapaauudistusta haastavaksi hankkeeksi, jota on yritetty saada aikaan kiireisellä aikataululla. Mattilan mukaan ongelma on myös se, että puoliväliriihessä sovittuja tiukkoja reunaehtoja ei voitu sovittaa yhteen poliittisten tavoitteiden kanssa.

