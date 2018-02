Ministeri esittää kahta säästökohdetta EU:lle: ”Veronmaksajille pöyristyttävän kallis ralli on saatava loppumaan”

Eurooppaministeri, Sinisen tulevaisuuden puheenjohtaja Sampo Terho linjaa, että Britannian ero Euroopan unionista on huomioitava täysimääräisesti unionin rahoituskehyksessä.

– Brexitin seurauksena suuri nettomaksaja lähtee unionista. Yhteiseen kassaan tulee iso lovi. Kun EU pienenee, EU:n budjetti pienenee, Terho toteaa Puheenvuoron blogissaan.

Terhon mukaan helpointa on karsia hallintoa ja sellaisia toimintoja, joille ei ole välttämätöntä tarvetta.

–Ensinnäkin täysin järjetön Euroopan parlamentin siirtely kuukausittain Brysselistä Strasbourgiin ja takaisin on lopetettava. Tämä luontoa tuhoava, aikaa haaskaava ja veronmaksajille pöyristyttävän kallis 180 miljoonan euron vuosittainen ralli on saatava loppumaan. Tiedän myös henkilökohtaisesti, kuinka turhauttavaa reissaaminen on europarlamentissa työskenteleville, kävin itse Strasbourgissa europarlamentaarikkona 47 kertaa, hän sanoo.

Terho lakkauttaisi lisäksi Euroopan alueiden komitean.

– Se on lausuntoautomaatti, jonka välittämät näkemykset on mahdollista muutenkin saattaa päättäjien tietoon. Komitea ei itse päätä mistään ja silti alueiden komitea maksaa lähes sata miljoonaa euroa vuodessa, ja budjetti on kasvanut tasaisesti viime vuosina, hän perustelee.

Terho painottaa, että Britannian ero ei Euroopan unionissa saa johtaa tulonsiirtojen lisääntymiseen tai Suomen nettomaksun kasvamiseen.