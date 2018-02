Huomio hallitusta repivästä riidasta: ”Kissa tulisi nostaa uudestaan pöydälle”

Liberaalipuolueen hallituksen jäsen Johanna Vendelin sanoo, että pehevapaauudistuksen sysääminen seuraavan hallituksen harteille olisi vastuunpakoilua.

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) ilmoitti perjantaina keskeyttävänsä uudistuksen. Pääministeri Juha Sipilä sanoi kuitenkin lauantaina, että hallitustrio käy uudistuksen tilanteen läpi maanantaina illalla. Vendelinin mukaan tämä on osoitus ristiriidoista hallitustyöskentelyssä.

–Rakenteellisten uudistusten tekeminen näyttää olevan kovin kivuliasta nykyiselle hallitukselle. Hallituspuolueiden keskinäinen syyttely ei anna kovin vakuuttavaa kuvaa hallituksen toimintakyvystä. Syyllisten etsimisen sijaan tulisi kissa nostaa uudestaan pöydälle, hän kommentoi Puheenvuoron blogissaan.

Vendelinin mukaan nykyinen perhevapaajärjestelmä kohtelee erilaisia vanhempia, lapsia ja perheitä eriarvoisesti.

–Perhevapaat on esimerkki lainsäädännöstä, joka on auttamattomasti vanhentunut. Lainsäädännössä ongelmia aiheutuu perhevapaiden ja -etuuksien osalta esimerkiksi silloin, kun lapsi adoptoidaan, lapsi sijoitetaan perhehoitoon, lapsella on etävanhempia tai lapsella on sateenkaariperhe, hän luettelee.

Hän viittaa Kelan selvitykseen, jonka on nostanut esiin myös kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiainen. Sen mukaan perhevapaat jakautuvat hyvin epätasaisesti: vuonna 2016 äidit pitivät vanhempainpäivärahapäivistä 90,5 prosenttia ja isät 9,5 prosenttia. Lasten kotihoidon tuen saajista naisia on 93 prosenttia.

Lue myös:

Juhana Vartiainen: ”Perheiden ja naisten toimeentulo luodaan työuralla, ei naisten äidinpalkalla”

Juha Sipilä: ”Trio käy vielä läpi perhevapaauudistuksen tilanteen”

Kova ryöpytys Juha Sipilän hallitukselle: ”Kauanko kansalaisten on tätä katseltava?”

Hallituksen vääntö perhevapaista ihmetyttää: ”Ei hyvä heilu päätöksenteon kannalta”