Helsinki–Tallinna-tunnelihankkeen vetäjä kypsyi ulkoministeriöön: ”Pitää varmaan kyseenalaistaa koko organisaation osaaminen”

Keskustelu Helsingin ja Tallinnan välisen tunnelin ympärillä on saanut uusia kierroksia. Tunnelihankkeen vetäjä, Rovio-peliyhtiöstä tunnetuksi tullut Peter Vesterbacka ja entinen diplomaatti René Nyberg kävivät sunnuntaina tiukkaa väittelyä ulkoministeriön toiminnasta asiassa.

Viikolla tuli julkisuuteen Suomen Tallinnan-suurlähetystössä laadittu muistio, jossa Vesterbackan vetämää yksityistä tunnelihanketta kritisoidaan kovin sanoin.

–Valovoimaisen Vesterbackan puheissa todellisuuden ja utopian rajat elävät jatkuvasti. Hän osaa myydä vaikka vanhaa tavaraa tai lämmintä ilmaa. Kun tunnelia myydään yhtäkkiä startup-yrityksenä, suuri julkisuus ja nopean tuoton haistavat yritykset kiinnostuvat ja lopputuloksena voi olla hätiköityjä ratkaisuja, muistiossa lukee Talouselämän mukaan.

Muun muassa työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö, niin ikään entinen suurlähettiläs Jari Gustafsson on ihmetellyt suurlähetystön toimintaa. René Nyberg kuitenkin puolusti toimintaa sunnuntaina.

–Lähettilään tehtävä on arvioida asemaan johdon aivoituksia ja yhteiskunnan virtauksia. Mitä lähempänä ollaan, sitä vaativampi on tehtävä. Kaikki eivät pane itseään likoon. Vesterbackalla on näytön paikka, ei suurlähettiläs Narisella. Median tehtävä on arvioida onko keisarilla vaatteita, hän kommentoi Twitterissä.

Vesterbacka kyseenalaistaa vastauksessaan koko ulkoministeriön toiminnan.

–Jos toi raportti oikeasti sun mielestä ok, niin ulkoministeriössä on isompikin ongelma. Pitää varmaan sitten kyseenalaistaa koko organisaation osaaminen ja asenne. Niin täynnä asiavirheitä ja henkilökohtaisia mielipiteitä / asenteita, ettei mitään rajaa, hän vastaa Nybergille.

Jari Gustafsson sanoi torstaina pitävänsä murheellisena, että Tallinnan suurlähetystö kaivaa kuoppaa tunnelihankkeen alta.

–Kukaan ei tiedä, tuleeko koskaan 0,1 vai 2 tunnelia, mutta juuri siksi kaikkia hankkeita pitäisi tukea, hän sanoi.

Vesterbacka kertoi tammikuussa Talouselämän haastattelussa, että arviolta 15 miljardia euroa maksavaan FinEst Bay Area -tunnelihankkeeseen haetaan rahoitusta etupäässä Kiinasta. Hän uskoo saavansa kiinalaisilta 70 prosenttia vaaditusta summasta. Loput 30 prosenttia tulisivat pohjoismaisilta eläkeyhtiöiltä.

Kiinalaista rahoitusta pidetään Suomen Tallinnan-suurlähetystön muistiossa ongelmallisena.

–Vesterbackan esittämä kiinalaisrahoitus ei tällä hetkellä näyttäydy ainakaan kovin luotettavana vaihtoehtona julkiselle rahalle. Mitään suunnitelmia ei ole siitä, kuinka oletetut kiinalaiset rahoittajat aikoisivat toteuttaa hankkeen, muistiossa lukee.

Muistiossa todetaan myös, että ympäristölupien ja -selvitysten puuttuminen on kenties vielä rahoitukseen liittyviä epäselvyyksiäkin suurempi käytännön este Vesterbackan hankkeen toteutumiselle.

Suurlähetystössä pelätään myös, että julkinen FinEst Link -hanke jää julkisuudessa Vesterbackan tunnelihankkeen varjoon.

