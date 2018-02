Nyt puhuu perhevapaauudistuksen torpannut Annika Saarikko: ”Keittiön pöydän ääressä lasketaan euroja”

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) sanoo, että perhevapaauudistuksen vaikutusarviot käänsivät hänen päänsä uudistuksen suhteen. Saarikko ilmoitti perjantaina, ettei perhevapaauudistusta pystytä toteuttamaan.

–Ongelman ydin on siinä, että kaikki se, mikä paperilla pelittää hyvin, ei käytäntöön vietynä aina toimi kuten haluaisimme. Ongelman ydin on myös siinä, että reunaehdoillamme ei uunista ulos tulevia vaihtoehtoja montaa ollut. Valtiovarainministeri Orpo painotti uudistukseen lähdettäessä sitä, että uudistus ei saa maksaa mitään, hän kirjoitti blogissaan sunnuntai-iltana.

–Perhevapaatyöryhmän loppumetreillä kävimme läpi monen oppositioedustajankin peräänkuuluttamia vaikutusarvioita paketistamme. Ne käänsivät ajatteluni suunnan, Saarikko jatkaa.

Hän kuvailee perhevapaisiin olennaisesti liittyvää kotihoidontukea poliittisesti kuumaksi ja hyvin arvolatautuneeksi puheenaiheeksi.

–Sen ympäriltä on syytä puhkaista muutamia kuplia, Saarikko sanoo.

Hänen mukaansa perhevapaauudistuksella ei realistisesti voi tavoitella Elinkeinoelämän Keskusliiton maalaamia kymmenien tuhansien työllisten voittoa.

–Pöydässämme oli malleja, joiden vaikutus työllisyyteen arvioitiin noin 1000 henkilötyövuoden kokoiseksi. Kotihoidontuella pitkään olevat naiset ovat monesti heitä, joilla työmarkkina-asema ei ole hyvä ja koulutustausta on ohut. Olen iloinen siitä, että yksimielisesti halusimme tukea näiden äitien työllistymisen mahdollisuuksia perhevapaiden jälkeen paremmilla työllisyyspalveluilla.

Saarikko sanoo, että etuusheikennyksenä pöydässä ollut malli kotihoidontukea pidempään hyödyntäville perheille olisi tarkoittanut satojen eurojen leikkausta kuukaudessa.

–Otetaan esimerkkiperhe, jolla on 2,5-vuotias lapsi ja hänellä 5-vuotias sisarus. Perheen töissä käyvä puoliso on pienituloinen. He saavat yhteiskunnalta nyt kokonaisuudessaan 584 euroa kuussa. Esitetyn uudistuksen mukaan he saisivat 200 euroa kuussa, Saarikko selvittää.

Hän korostaa, että kokonaisuudessaan perhevapaauudistuksen vaikutusarviot ilman käyttäytymismuutoksia olisivat merkinneet keskituloisillekin perheille toimeentulon leikkausta. Myös nykyinen osa-aikatyön tuki olisi Saarikon mukaan heikentynyt.

– Kun lapsen tuloa innoissaan odottava perhe pohtii, kuka vauvan kanssa jää kotiin, ei ratkaisuun vaikuta maan hallituksen asettamat tavoitteet varhaiskasvatusasteen nostamisesta tai tasa-arvopyrkimyksistä. Keittiön pöydän ääressä lasketaan euroja, muun muassa naisten ja miesten palkkaeroista johtuen. Monilapsisessa perheessä erityisesti mietitään kaikkinaista talvihaalareiden kyllästämän arjen hallintaa aina päiväkotien sijainnista mahdollisuuteen tehdä osa-aikaista työviikkoa, hän kommentoi.

Ministeri kertoo, että pöydällä oli loppuvaiheessa eri malleja, joiden kaikkien ydin oli isien ansiosidonnaisen vapaan tuplaamisessa. Siitä osa, noin 30 päivää olisi Saarikon mukaan ollut pois äitien käyttämistä nykymallin päivistä.

–Aito pidennys isyysvapaisiin pitäisi tulla työmarkkinajärjestöjen tuella – tämä palkkaan sidottu tuki kun on valtaosaltaan työntekijöiden ja työnantajien työtulovakuutuksen kautta rahoitettua. Tähän emme saaneet kuitenkaan vihreää valoa heiltä – ehkä asiaa ei sittenkään koettu tarpeeksi tärkeäksi juuri nyt, hän toteaa.

Saarikon mielestä työmarkkinajärjestöiltä ei myöskään löytynyt halua tehdä perhevapaista riittävän joustavia.

–Viime vaalikaudella isien palkkaan sidottuja perhevapaapäiviä lisättiin merkittävästi. Se ei ollut keneltäkään pois ja johti oikeansuuntaiseen kehityskulkuun. Kataisen hallitukselta ja työmarkkinajärjestöiltä erinomainen teko. Joka viides isä ei edelleenkään käytä päivääkään vapaita, mutta kehitys on oikeansuuntainen. Todellisuus on kuitenkin vielä liian kaukana tavoitetilasta. Käsittelyssämme olleet mallit olisivat edellyttäneet isien nykyisten vapaiden käytön tason nelinkertaistumista yhdessä yössä, jotta malli olisi toiminut halutulla tavalla perheiden parhaaksi. En saattanut uskoa niin nopeaan rakennemuutokseen, vaikka miten olisin sitä toivonutkin.

Saarikko sanoo, että työelämän asenteiden on pystyttävä muuttumaan lainsäädännön mukana.

–Olisin pitänyt myös hyvänä, että perhevapaiden käytön ajankohtaa olisi voitu joustavoittaa nykyisestä enemmän. En saanut tukea ajatukselle, että isien vapaita olisi voitu käyttää pidempään kuin lapsen 2 ikävuoteen asti. Tarvitsemme myös varmuuden, että työpaikkojen kulttuuri muuttuu sellaiseksi, että perhevapaalle jäävän isälle tilalle palkataan sijainen.

Ministeri huomauttaa, että hyvä lapsi- ja perhepolitiikka on paljon muutakin kuin etuuspäivien siirtelyä tasa-arvohengessä vanhemmalta toiselle.

–Parhaimmillaan se on nykyisten ja tulevien vanhempien luottamusta lisäävää, joustavia valintoja tukevaa perhelähtöistä päätöksentekoa yhteiskunnan kaikilla osa-alueilla.

Saarikko ei kommentoi blogissaan pääministeri Juha Sipilän (kesk.) päätöstä, jonka mukaan hallitustrio käsittelee perhevapaauudistuksen tilannetta maanantaina. Hän sanoi lauantaina, että että hänen osaltaan uudistuksen valmistelu on ohi.

–Jos joi­hin­kin rat­kai­sui­hin pää­dy­tään, ne ovat trion pöy­däl­lä, Saa­rik­ko sa­noi STT:lle.

