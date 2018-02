Yle: ”Lahjomaton poliisi” ei saanut turvapaikkaa Suomesta – ammuttiin heti kadulle Irakissa

Suomesta käännytetty turvapaikanhakija tapettiin vain viikkoja paluunsa jälkeen Irakissa, uutisoi Yle. Ylen tietojen mukaan tuntemattomat miehet ampuivat Alin.

Ylen tietojen mukaan Maahanmuuttovirasto oli antanut Alille käännytyspäätöksen, jonka oikeus vahvisti. Bagdadilaisen sairaalan kuolintodistuksen mukaan Ali kuoli kolmeen ampumahaavaan päässä ja vartalossa. Bagdadin poliisin keräämien silminnäkijähavaintojen mukaan rekisterikilvettömästä lava-autosta oli avattu tuli sunnuntaina 17. joulukuuta kadulla.

Myös Alin tytär Noor on saanut käännytyspäätöksen ja odottaa paluutaan Suomessa pienine lapsineen. Noor tuli Suomeen 19-vuotiaana vuonna 2015 ja on sen jälkeen mennyt naimisiin Suomessa asuvan irakilaismiehen kanssa. Heillä on puolitoistavuotias ja puolivuotias lapsi. Noor ihmettelee, miksi perhe erotetaan ja hänet lähtetään Irakiin Suomessa syntyneiden lasten kanssa.

– Miten voisin palata tyttöjen kanssa, kun tilanne on niin vaarallinen? En minä itseni puolesta pelkää vaan tyttöjen puolesta. He ovat vain lapsia, Noor sanoo Ylelle

Tyttären mukaan isä oli Irakissa vain muutaman päivän ennen kuolemaansa, eikä hän ehtinyt puhua tyttärelleen enää paluunsa jälkeen. Noor kuuli kuolemasta muutama päivä tapauksen jälkeen isoisältään, joka oli löytänyt poikansa ruumiin Bagdadin al-Tibbin sairaalasta.

Ali oli aiemmin kertonut Ylelle olevansa lahjomaton poliisi, joka tutki työkseen ihmisoikeuksien toteutumista ja korruptiota. Alin mukaan sellaisesta työstä sai varmasti ongelmia. Ylen tietojen mukaan Ali palasi vapaaehtoisesti saatuaan kielteisen päätöksen.

Noor-tytär on varma, että tappajat ovat sama taho kuin se, joita isä 2,5 vuotta sitten pakeni, vaikka Ylen saamista papereista tekijä tai motiivi eivät selviä.

– Isä oli ahdistunut ja uupunut. Hän oli suunniltaan huolesta, aivan ymmällään. Hän pelkäsi joutuvansa heti palattuaan ongelmiin tai tapetuksi, Noor sanoo Ylelle.

Maahanmuuttovirasto on antanut viimeisen kahden vuoden sisällä 11 000 kielteistä turvapaikkapäätöstä irakilaisille, kun yhteensä kielteisiä päätöksiä on annettu 18 000. Irakilaislinja on tiukentunut merkittävästi. Syksyllä 2015 irakilaisista 15 prosenttia sai kielteisen turvapaikkapäätöksen, kun kesään 2016 mennessä irakilaisten kielteisten päätösten osuus oli noussut 90 prosenttiin.