Työtön Terhi, 60, sai vastauksen Juhana Vartiaiselta – kirjoitti avoimen kirjeen: ”Entä työttömät isovanhemmat?”

Hallituksen aktiivimalli unohtaa iäkkäämpien työttömien ”immateriaalisen” työnteon yhteiskunnallisen merkityksen, arvostelee inarilainen työtön Terhi Vuojala-Magga, 60, avoimessa kirjeessään kansanedustaja Juhana Vartiaiselle (kok.).

Taloustieteilijä-poliitikko Vartiaisesta on tullut työttömyysturvan aktiivimallin virallinen puolustaja, vaikka hän ei hallituksessa istukaan. Hän vastasi Iltalehden lähetyksessä Susanne Päivärinnan kysymykseen siitä, tuleeko myös lehteen kirjoittaneen 60-vuotiaan työttömän naisen muuttaa työn perässä pois kotiseudultaan ja pois ikääntyvän puolisonsa luota.

– Vastauksesi koski minua, kirjoittaa Terhi Vuojala-Magga Juhana Vartiaiselle osoittamassaan avoimessa kirjeessä Puheenvuoro-palvelun blogissaan. Päivärinta viittasi kysymyksessään hänen mielipidekirjoitukseensa.

Vartiainen vastasi, että yksittäistapauksesta hän ei osaa sanoa, mutta ”kyllä se ihan hyvä ikiaikainen lähtökohta on ollut, että ihmiset huolehtivat omasta toimeentulostaan ja tarvittaessa vaikka muuttavat työn perässä”.

– Kyllä tämä on hyvin uusi ajatustapa, jos sellainen on yleinen, että ihminen saa asua missä vain, ja jos siellä ei ole töitä niin pitää eläkkeelle asti saada veronmaksajien piikkiin leipänsä. En usko, että sellainen on sovitettavissa yhteen pohjoismaisen hyvinvointivaltion kanssa, Vartiainen sanoi IL:n lähetyksessä.

Ajatus työn perässä muuttamisesta ei ole vieras Terhi Vuojala-Maggalle, joka kertoo asuneensa siirtolaisena Ruotsissa, tehneensä pätkätöitä Norjassa ja Isossa-Britanniassa, muuttaneensa arktisen alueen tutkimustöiden perässä Lappiin ja asettuneensa lopulta perheineen Inarin Ivaloon. Hän katsoo kuitenkin, että aktiivimalli kohtelee väärin niitä työttömiä, jotka ovat jo työuraiän loppupäässä ja ehtineet noin 60 vuoden iässä jo ”kiinnittymään siihen maailmaan, missä ovat”, kuten Vuojala-Magga sanoo Uudelle Suomelle.

– Näyttää siltä, että aktiivimalli rakentuu sille vieraantuneelle ajatukselle, että kaikki Suomen kansan työttömät ovat perheettömiä, passivoituneita ja helposti liikuteltavaa massaa. Mallissa ei ole myöskään laskettu immateriaalisen työnteon ja siitä seuraavan hyvinvoinnin merkitystä, hän kirjoittaa avoimessa blogikirjeessään.

Hän kirjoittaa ymmärtäneensä Britanniassa työskennellessään, että maahanmuuttajien yritystoiminnan kilpailukyky perustui ”suurperhelaitokseen, jossa kolmen sukupolven ketju setineen ja täteineen yhdistyy toimivaksi yksiköksi”.

”Tämän immateriaalisen pääoman hintalappu veronmaksajalle voidaan arvioida siinä vaiheessa kun mummit ja papat toivotetaan muuttamaan pois kotipaikastaan”

– Isovanhempien rooli on elintärkeä; yhtäältä he siirtävät työn arvostusta ja aktiivisuutta nuoremmalle sukupolvelle ja toisaalta he tukevat pitkiä työpäiviä tekeviä lapsiaan lastenlasten ja talouden hoidossa. Tämä ei ole vierasta meille suomalaisillekaan, sillä tätä samaa mallia löytyy myös ikääntyneen ja työttömän kansanosamme keskuudesta, isovanhemmat auttavat yh-äitejä, -isiä ja pienten lasten perheitä vuorotöiden tai vaativan opiskelun maailmassa, Vuojala-Magga huomauttaa.

Hän perää arvostusta isovanhemmille ja aktiivisuudelle, joka ei näy työllisyystilastoissa.

– Tämä on immateriaalista pääomaa – sen hintalappu veronmaksajalle voidaan arvioida siinä vaiheessa kun mummit ja papat toivotetaan muuttamaan pois kotipaikastaan.

Lapsiaan ja lapsenlapsiaan hän ei itsekään haluaisi enää jättää työn takia. Tutkija kyselee Vartiaiselta, miten nämä ”immateriaaliset hiljaiset tuotot on otettu huomioon aktiivimallissa”.

– Nämä samaiset mummit ovat niitä ikäluokkasi naisia, jotka nyt työttöminä ovat oman perheensä tukemisen ohella hoitaneet tai hoitavat iäkkäitä vanhempiaan. Näin myös minä olen tehnyt, en tue vain tyttäriäni ja lapsenlapsiani vaan kykenin tarjoamaan edesmenneelle äidilleni arvokkaan vanhuuden työnteon ohella.

Vuojala-Magga ei osaa vielä arvioida, kuinka kipeästi aktiivimallin noin viiden prosentin leikkaus työttömyysturvaan osuu hänen omaan talouteensa. Vuonna 2016 työttömäksi jääneenä hän on vasta äskettäin pudonnut ansiosidonnaiselta työttömyysrahalta peruspäivärahalle.

Vuojala-Magga uskoo, että hänen ikäisensä suomalaiset ovat äärimmäisen tunnollisia ja pyrkivät toteuttamaan aktiivimallin vaatimukset. Sitä hän epäilee enemmän, onnistuuko se ja löytyykö järkevää aktiviteettia.

– Minne ja kenen riesaksi näitä pannaan? hän pohtii Uudelle Suomelle puhelimitse.

Sen sijaan se, että nuoret muuttavat työn perässä pois kotiseudultaan, on Vuojala-Maggan mukaan edelleen normaali ajattelutapa ainakin syrjäseuduilla.

– Nuoret lähtevät, ja sitten tulevat takaisin jos töitä taas on – niin kuin nyt, kun matkailu on vahvistunut [Lapissa].

Avoimen kirjeensä loppuun filosofian maisteri Vuojala-Magga on liittänyt ansioluettelonsa ja tarjoaa tutkijan asiantuntemustaan hallituksen käyttöön vaikkapa etätyönä.