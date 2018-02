Juha Sipilä kaatuneesta perhevapaauudistuksesta: ”Oli päätetty luopua automaattisesti, jos ei ole sopua tammikuussa”

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) avautuu perhevapaauudistuksen kaatumisesta blogissaan. Hänen mukaansa perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikon (kesk.) johtama työryhmä teki perusteellista valmistelutyötä lyhyessä ajassa.

Sipilän mukaan työryhmä teetti asiantuntijoilla monipuoliset vaikutusarviot eri perhevapaamalleista. Näiden vaikutusarvioiden mukaan viime vaiheessa esillä olleen perhevapaamallin työllisyysvaikutus olisi ollut enimmillään 1 600 henkilötyövuotta.

–Tämä oli odotusarvoihin ja julkisuudessa esiintyneisiin lukuihin sekä uudistuksen kustannuksiin verrattuna huomattavan pieni luku. Lyhyellä tähtäimellä malli olisi näyttäytynyt ja koettu etuuksien heikennyksenä potentiaalisesti 2/3 perheistä. Tämä olisi heikentänyt etenkin pienituloisten perheiden asemaa. Tätä Keskusta ei voinut hyväksyä, Sipilä linjaa.

– Tärkeä perhevapaauudistus menee seuraavan vaalikauden työlistalle. Viimeiseen saakka yritettiin. Näillä malleilla työllisyysvaikutukset olisivat olleet olemattomia, kallis julkiselle taloudelle ja leikkaus lapsiperheiltä, Sipilä sanoi Twitterissä.

Vihreiden riveistä sivallettiin heti keskustan tilanteesta. Pääministeripuolueen kannatus on ollut laskussa gallupeissa.

–Eli perhevapaat saadaan Suomessa uudistettua ja tasa-arvoa edistettyä vasta kun keskusta on oppositiossa? kysyi Emma Kari (vihr.) Twitterissä.

–Tarkoitatko että ensi kaudella Kepu on oppositiossa? sivalsi puolestaan Helsingin kaupunginvaltuutettu Otso Kivekäs (vihr.).

–Hallitus ilmoitti, että se ei kykene tekemään perhevapaauudistusta. Se on surullista ja se on valtava pettymys. Pääministeri Sipilän mukaan asia jää ensi vaalikauden työlistalle. Näyttää selvältä, että sitä työlistaa toteuttamaan tarvitaan toinen hallituspohja, sanoi vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto Facebookissa.

Li Andersson puolestaan ärähti Twitterissä, että hallitus on tehnyt lähinnä ”uudistuksiksi” nimettyjä leikkauksia ja tulonsiirtoja jo valmiiksi hyvin pärjääville. Myös kokoomus on ollut tyytymätön lopputulemaan ja korostanut, että on yhä valmis etsimään yhteistä ratkaisua.

–Kokoomus haluaa edelleen uudistaa perhevapaat! Tässä joukossa se ei valitettavasti onnistunut, kun kotihoidontuen rakennetta ei saanut muuttaa. Me jatkamme taistelua nykyaikaisen perhepolitiikan ja tasa-arvon puolesta, twiittasi opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.).

Nuorten naisten työmarkkina-aseman vahvistaminen on Sipilän mukaan keskustalle tärkeä tavoite.

–Työnantajille annettava 2 500 euron kertakorvaus perhevapaista aiheutuvien kustannusten tasaamiseksi on arvokas askel tämän tavoitteen tukemisessa. Tätä korvausta esitimme oppositiossa ja laitoimme toimeksi hallituksessa. Määrätietoista jatkotyötä tarvitaan perheystävällisen työelämän kehittämisessä.

Esitys olisi Sipilän mukaan heikentänyt julkisen talouden tasapainoa lähes 100 miljoonalla eurolla ja yksi strategisen hallitusohjelman elementtejä on käsitellä julkista taloutta kokonaisuutena.

–Näin suuri julkisen talouden menojen lisäys on luonnollisempaa ja järkevämpää päättää silloin, kun myös rahoitusasiat ovat aidosti auki, eli seuraavissa hallitusneuvotteluissa.

Perhevapaauudistuksen valmistelemisesta päätettiin budjettiriihessä 2017. Silloin työryhmätyön takarajaksi asetettiin vuoden 2017 loppu.

–Päätimme budjettiriihessä, että jos mallista ei ole yhteisymmärrystä strategiaistunnossa tammikuussa, uudistuksesta luovutaan automaattisesti. Yritimme täysillä loppuun asti, kunnes jouduimme toteamaan, ettei uudistusta ole mahdollista toteuttaa tällä hallituskaudella.

Perhevapaauudistus kaatui lopullisesti. Tämä hallitus on valitettavasti lähinnä tehnyt "uudistuksiksi" nimettyjä leikkauksia ja tulonsiirtoja jo valmiiksi hyvin pärjääville. Todelliset reformit siirtyvät seuraavan hallituksen vastuulle. #Perhevapaauudistus — Li Andersson (@liandersson) 12. helmikuuta 2018