Irakilaisen kuolemasta ei seuraa jatkotoimia: ”Vaikea käsittää – Mikä saisi Suomen viranomaiset tekemään jotain?”

Ihmisoikeusjärjestö Amnestystä ihmetellään sisäministeriön ylijohtajan kommentteja Suomesta käännytetyn kuolleen irakilaismiehen tapauksessa. Amnestyn Suomen osaston ihmisoikeustyön johtaja Niina Laajapuro perää viranomaisilta toimia.

Ylijohtaja Jorma Vuorio kertoi eilen maanantaina Uudelle Suomelle, että Ylen uutisoima irakilaismiehen tapaus ei ole ainoa laatuaan, vaan vastaavaa on sattunut silloin tällöin. Yle kertoi maanantaina, että irakilaismies ei saanut Suomesta turvapaikkaa ja hänet ammuttiin kuoliaaksi kolme viikkoa sen jälkeen, kun hänet oli palautettu Irakin Bagdadiin.

Joitakin vastaavia tapauksia on Vuorion mukaan vuosien saatossa tullut Maahanmuuttoviraston tietoon. Koskaan tiedot eivät ole johtaneet jatkotoimenpiteisiin, ei myöskään tällä kertaa. Kaikille tapauksille on Vuorion mukaan yhteistä se, ettei Suomessa ole tarkkaa tietoa siitä, miten palautetun elämä on kotimaassa sujunut ja millaisissa olosuhteissa.

–Se jää aina tavallaan hämärään, koska emme pääse sinne selvittämään, eikä se ole meidän intressissäkään, Vuorio sanoi Uudelle Suomelle ja lisäsi, että Ylen nostamassa tapauksessa Irakin poliisin tehtävä on selvittää asiaa.

Vuorio ei suostunut kommentoimaan kyseistä tapausta, mutta puhui käytännöistä yleisellä tasolla. Laki kieltää palauttamisen tilanteeseen, jossa henkilö voi joutua surmatuksi tai muun epäinhimillisen kohtelun uhriksi. Vuorio sanoi luottavansa Suomen järjestelmään, jossa on oikeusasteiden jälkeen vielä mahdollisuus valittaa ja saada tuomioistuimesta kokonaisarvio tilanteestaan.

Lue Vuorion haastattelu: Irakilaisen kuolintapaus ei ole ainoa – Suomen käännyttämiä kuollut aiemminkin pian palattuaan

Amnestyn Laajapuro ihmetteli Vuorion kommentteja Twitterissä.

–Vaikea käsittää, ettei tämäkään kuolema Vuorion mukaan aiheuta mitään jatkotoimenpiteitä. Mikä saisi Suomen viranomaiset tekemään jotain? hän twiittasi.

Laajapuron mielestä viranomaisten pitäisi varmistaa, että turvapaikkaperusteet selvitetään huolella ja palauttaa lisäksi asianmukainen oikeusapu. Suomi on aiemmin koventanut turvapaikanhakijan oikeutta saada ilmaista oikeusapua, jota voi nykyään saada vain erityisen painavasta syystä. Suomen Asianajajaliitto on arvostellut tiukennusta.

Laajapuro ihmettelee sitä, että sisäministeriö vierittää vastuuta Maahanmuuttovirastolle ja tuomioistuimille ja virasto taas poliitikoille. Hän huomauttaa, että ongelmat ovat tiedossa, ja nyt on ”aika ottaa vastuu”.

Myös maanantaina sisäministerinä aloittanut Kai Mykkänen (kok.) kommentoi tapausta tuoreeltaan ja oli Vuorion linjoilla. Hän totesi, että tapaus on ”erittäin surullinen ja traaginen”, mutta viittasi oikeuslaitokseen, eikä myöntänyt asiassa virhettä tai suostunut kommentoimaan yksittäistapausta.

Lue myös:

Yle: ”Lahjomaton poliisi” ei saanut turvapaikkaa Suomesta – ammuttiin heti kadulle Irakissa

Migri Suomesta käännytetyn irakilaisen kuolemasta: ”Inhimillisesti äärimmäisen valitettava tapaus”

Tuore sisäministeri Mykkänen käännytetyn kuolemasta: ”Erittäin surullinen ja traaginen tapaus”