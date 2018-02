Perheeltä pois yli 300 €/kk – He olisivat hävinneet perhevapaauudistuksessa

Perhevapaauudistuksen taustamateriaaleista löytyy esimerkkilaskelmia perheistä, jotka olisivat hävinneet tai voittaneet taloudellisesti uudistuksessa.

Esimerkki häviäjistä 1:

Perheellä, jossa äidin päivärahan perusteena olevat tulot ovat 3000 e/kk ja isän päivärahan perusteena olevat tulot 3500 e/kk, on yksi lapsi. Äiti käyttää oman ja jaettavan vanhempainpäivärahakiintiön. Isä käyttää 24 päivää vapaita lapsen ollessa noin 1,5 vuoden ikäinen.

Tulos: perheen saamien etuuksien kokonaismäärä pienenee verrattuna nykymalliin. Vanhempainrahakausi olisi lyhyempi kuin nykyisin ja kotihoidontuki alhaisempi loppupäässä.

Esimerkki häviäjistä 2:

Perheellä, jossa äidin päivärahan perusteena olevat tulot ovat 1000 e/kk ja isän palkka 2000 e/kk, on kaksi lasta. Ensimmäistä lasta on hoidettu kotihoidontuella ja hän on nuorimman syntyessä 1,5 vuoden ikäinen. Äiti käyttää oman ja jaettavan vanhempainpäivärahakiintiön. Isä ei käytä vapaitaan.

Tulos: Perheen saamien etuuksien kokonaismäärä pienenee verrattuna nykymalliin. Tulot laskevat lähes sata euroa kuussa jo jälkimmäisen lapsen toisen ikävuoden aikana, ja peräti yli 300 euroa lapsen täytettyä kaksi vuotta.

Esimerkki voittajaperheestä:

Perheessä, jossa äidin tulot ovat 3000 e/kk ja isän päivärahan perusteena olevat tulot 3500 e/kk, on yksi lapsi. Äiti käyttää oman ja jaettavan vanhempainpäivärahakiintiön. Isä käyttää oman päivärahakiintiönsä kokonaisuudessaan, 18 päivää synnytyksen yhteydessä ja loput äidin vanhempainpäivärahan jälkeen.

Tulos: Perheen saamien etuuksien kokonaismäärä kasvaa hieman riippumatta lapsen kotihoidontukiajasta, mutta etuus on loppupäästä nykyistä alhaisempi.