Riita syttyi eduskunnassa: ”Te olette joo joo -joukkue – Sopii mikä vain”

Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne ja sinisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Simon Elo ajautuivat eduskunnassa sättimään toistensa puolueita.

Elo aloitti syyttämällä, että Sdp:n voi kiteyttää yhteen sanaan – ”Ei”.

–Ei, ei, ei, Sdp. Sitähän tämä on ollut kaksi vuotta ja näköjään vielä viimeisenä vuonna linja on sama. Eikö teillä todella mitään muuta ole, vaikka SAK on vetänyt teidän vaalivankkureitanne? Elo hämmästelee.

Rinne vastasi Elolle, että sinisille näyttää puolestaan kelpaavan ihan kaikki.

–Te olette sellainen ”joo joo -joukkue”. Teille sopii mikä tahansa hallitus, kunhan hillotolpat säilyvät, Rinne vastaa.

