2 kokoomuslaista sai vapautuksen eduskunnasta – ”pyöröovi terveysyrityksiin” herättää jo puheita korruptiosta

Eduskunta myönsi keskiviikkona kokoomuksen kansanedustajille Sanna Lauslahdelle ja Outi Mäkelälle vapautukset edustajantoimistaan. Kansanedustajien aikaiset erot luottamustoimestaan sekä kokoomuksen yhteys terveysyrityksiin ovat herättäneet keskustelua jo aiemmin ja tekivät sen myös keskiviikkona.

Nyt eroavasta kaksikosta Lauslahti siirtyy Lääketeollisuus ry:n toimitusjohtajaksi, Mäkelä Nurmijärven kaupunginjohtajaksi. Etenkin Lauslahden siirtyminen lääkelobbariksi herättää ärtymystä, koska hän on vain yksi lisä politiikasta terveysalan yrityksiin siirtyneiden kokoomusvaikuttajien ketjussa.

Oppositiopuolue vasemmistoliiton kansanedustaja Hanna Sarkkinen puhui keskiviikkona eduskunnassa ”pörriäisistä”. Ennen Lauslahtea yksityisiin terveysalan yrityksiin on siirtynyt tunnetuista kokoomuslaisista sosiaali- ja terveysministeri Laura Räty Terveystaloon sekä kansanedustaja Lasse Männistö ja ministeriavustaja Joonas Turunen Mehiläiseen.

– Kokoomuksen ja ylikansallisten terveysyritysten välillä on pyöröovi, josta sujahdetaan sujuvasta päättäjistä lobbareiksi, Sarkkinen syytti eduskunnassa. Lue lisää: ”Kokoomuksen ja terveysyritysten välillä pyöröovi” – Hallitusta sätittiin pörriäisseikkailuista

Myöhemmin keskustelussa todettiin, että eduskunta ei voi olla ”hollitupa”, johon tullaan ja mennään kevyin perustein. Sdp:n Mika Kari paheksui sitä, että ”sen jälkeen kun kaikki tieto on hankittu ja erilaiset suhteet ja verkostot luotu, niin nämä poliitikot ovat sitten ostettavissa yksityisen sektorin edunvalvonnan käyttöön”.

Painavaa arvostelua on kuultu laajalti ja jopa hallituspuolueiden piiristä. Sdp:n varapuheenjohtaja Maarit Feldt-Ranta ja hallituspuolue keskustan Hannakaisa Heikkinen vaativat keskiviikkona Yleisradion Ykkösaamussa oikeusministeri Antti Häkkästä (kok.) selvityttämään poliitikkojen lobbarisiirtymän riskejä.

– Tämä olisi kiireellinen ja akuutti senkin takia, koska tänä keväänä eduskunnassa käsitellään sekä sote- että maakuntauudistus. Tiedettäisiin mikä on käytäntö ja että kaikilla olisi puhtaat jauhot pussissa, Feldt-Ranta sanoi.

Hän puhui lähetyksessä ”korruptatiivisen tilanteen” riskistä. Aiemmin tiedotteessaan hän totesi pitävänsä ”kokoomuspoliitikkojen säännönmukaista siirtymistä yksityiseen hoivabisnekseen” erittäin ongelmallisena ja näki tilanteessa ”korruptoitumisen kaavan”.

– Ensin he ovat olleet mukana suunnittelemassa ja tekemässä hallituksen mallia ja sitten he ovat siirtyneet huolehtimaan, että hoivabisneksen etu toteutuu maksimaalisesti. Tämä näyttää pahalta ja asiassa on korruptoituneita piirteitä, jotka eivät kuulu Suomeen, demarien varapuheenjohtaja sanoi tiedotteessaan.

Pääministeripuolue keskustan konkari Sirkka-Liisa Anttila on harmitellut yleisemmin sitä, että kansanedustajien annetaan nykyisin luopua luottamustehtävästään liian helposti. Kuitenkin ”Lauslahden tapauksessa ongelmallisuutta lisää se, että hän on siirtymässä lobbausjärjestön johtoon tilanteessa, jossa sote-uudistuksen käsittely on eduskunnassa kesken ja hän on vieläpä istunut jäsenenä asiaa käsittelevässä eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa”, Anttila huomioi.

Eduskunnan ulkopuolisen Liberaalipuolueen Helsingin piirijohtaja Amos Ahola esitti tilanteeseen konkreettisen ratkaisun Puheenvuoron blogissaan. Hän pitää kokoomusilmiötä selvänä eturistiriitatapauksena.

– Kesken kauden eronneiden edustajien paikat on syytä jättää täyttämättä. Näin puolue pitää huolen siitä, että ero ei tapahdu liian lämpimissä tunnelmissa, Ahola ehdottaa.

