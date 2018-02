Brexit jättää EU:lle 12 mrd.e:n aukon – Budjettikomissaari: Jäsenmaiden täytettävä

Ison-Britannian EU-erosta aiheutuvaa lovea EU:n budjettiin ei voi kattaa taikatempuilla vaan lisärahoituksella jäsenmailta, katsoo Euroopan budjettikomissaari Günther Oettinger. Asiasta kertoo Politico.

Jäsenmaat ovat suhtautuneet nihkeästi ajatukseen jäsenmaksujen korottamisesta. Brysselissä pitämässään puheessa Oettinger kertoi uskovansa, että asenteet muuttuvat keskusteluissa. Brexitin arvioidaan jättävän jopa 12 miljardin euron vuotuinen budjettivaje.

Oettinger nosti puheessaan esiin maataloustuet. Hän huomautti, että vaikka esimerkiksi Itävalta ei ole halunnut lisätä jäsenmaksuja, ei sen yhdeksästä osavaltiosta viisi halua minkäänlaisia leikkauksia EU:n maataloustukiin.

–En ole mikään taikuri, hyvät naiset ja herrat. Me voimme neliöidä ympyrän ainoastaan enemmällä. Emme pysty siihen nyt sillä, mitä meillä on. Ja siksi uskon, että huolimatta siitä mikä on kanta neuvottelujen alkaessa, lopussa minkä vain hallituksen kanta voi olla toinen, Oettinger toteaa