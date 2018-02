Suomesta käännytetyn ampuminen Bagdadissa – Ministeri radiossa: Lainsäädäntö on kunnossa

Suomesta käännytetyn irakilaisen surma Bagdadissa ei edellytä Suomessa lainsäädännön muutoksia, arvioi tuore sisäministeri Kai Mykkänen (kok.) Ylen radion Ykkösaamussa.

Mykkänen korostaa, että lainsäädäntö on nimenomaan poliitikkojen vastuulla.

–Lainsäädäntö on minusta kunnossa, Mykkänen sanoo.

–Se lähtee siitä, että henkilökohtaisen vaaran vuoksi tai uhan alueelle ei voi käännyttää ketään takaisin. Tämän pohjalta meillä on maa-arviot, jotka lähtevät siitä, että on tiettyjä alueita, jonne ei voi palauttaa ketään, kuten Syyria ja Jemen. Irakissa ja Afganistanissa on alueita, jonne ei voi palauttaa ja sitten on alueita, jonne voi palauttaa, mikäli henkilöön ei kohdistu erityistä uhkaa, hän jatkaa.

Sisäministeri Mykkänen huomauttaa, että Suomesta turvapaikkaa hakenut ”Ali” oli hakenut käännytyspäätökseen muutosta oikeusteitse. Sekä hallinto-oikeus että Korkein hallinto-oikeus eivät nähneet syytä päätöksen toimeenpanokiellolle.

Mykkänen lisää, että lainsäädännön lisäksi poliitikot vastaavat viranomaistoiminnan riittävästä resursoinnista. Maanantaina sisäministeriksi nimitetty Mykkänen vakuuttaa tutustuvansa maahanmuuttoviraston prosesseihin ja resursseihin.

–Haasteellisempaa on varmaankin juuri se, että pystytäänkö riittävän hyvin arvioimaan ne henkilökohtaisen uhan perusteet objektiivisesti niin paljon kuin se on mahdollista. Se on kysymys, johon täytyy tutustua tarkemmin, kertoo Mykkänen Ylellä.

