Carunan sähköverkon korjauksista syttyi riita: Liitto hermostui ”rikkureihin” – ”Siellähän vanhusten kodit jäätyvät”

Sähköliitto syyttää huolto- ja ylläpitopalveluyhtiö Elteliä rikkurien käyttämisestä sähköverkkojen viankorjaustyössä. Sähköliitto on asettanut ylityökiellon kesken Paltan kanssa käytäviä työehtosopimusneuvotteluita.

Eltelin toimitusjohtaja Juha Luusua pitää sähköliiton eilen julkisuuteen välittämää tiedotetta normaalina sapelinkalisteluna osana neuvottelutoimintaa. Sähköliitto kertoi tiedotteessaan, että liiton tietojen mukaan Eltel-yhtiöt ovat ”perustaneet rikkureista varallaolojärjestelmän, jolla pyritään hoitamaan Carunan sähköverkon viankorjaukset”.

–En kyllä allekirjoita sitä rikkuritoimintaa. Meillä on voimassa olevia viankorjaussopimuksia ja pääsääntöisesti hoidamme niitä meidän toimihenkilöillä. Ja kun näitä talviolosuhteita ajatellaan, niin siellähän vanhusten ja lapsiperheiden kodit jäätyvät, Luusua sanoo.

–Mutta se kuuluu tähän pelin henkeen. Emme ole tekemässä tästä vastinetta, hän kommentoi Sähköliiton tiedotetta.

Sähköliiton mukaan Eltel käyttää järjestäytymättömiä työntekijöitä liiton asettaman ylityökiellon murtamiseen. Vaikka Luusuan mukaan ylitöiden tekemiseen käytetään pääsääntöisesti toimihenkilöitä, hän myöntää, että myös liittoon kuulumattomia, järjestäytymättömiä työntekijöitä on käytetty.

–Onhan meillä myös liittoon kuulumattomia henkilöitä paljon ja heitä käytetään. Se on aina vapaaehtoista heillekin, Luusua kertoo.

Ylitöiden tekeminen on lain mukaan aina vapaaehtoista. Sähköliitto katsoo, että ylityökielto koskee kaikkia sen työehtosopimuksen piirissä olevia työntekijöitä eikä pelkästään järjestäytyneitä.

–Se on tietysti heidän tulkintansa. Meillä on voimassa olevat sopimukset, ja asiakkaat vaativat, että me toteutamme niitä, Luusua toteaa.

Sähköliitto on uhannut Elteliä uusilla painostustoimilla, mikäli rikkuritoimintaa ei lopeteta. Luusua kertoo, ettei liitto ole yksilöinyt toistaiseksi, millaisista toimista on kyse.

Sähköverkkojen omistajayhtiöt voivat teettää Eltelillä niin kutsuttuja hätätöitä pahimpien vikojen korjaamiseen. Luusuan mukaan näiden lakivelvoitteisten työt eivät kuulu ylityökiellon piiriin.