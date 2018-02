Patria selittää: HS:n kirje on aito – tämän takia johtajaa kutsuttiin myyntipäälliköksi

Puolustusteollisuusyhtiö Patrian mukaan yhtiön toimitusjohtaja kutsui Uganda-vyyhtiin liittyvää johtajaa myyntipäälliköksi, koska tämä kuvaa paremmin henkilön tehtävää organisaatiossa.

Helsingin Sanomat kertoi tänään, että Ugandassa kuolleen suomalaisen liikemiehen markkinointiluvan oli myöntänyt Patrian Land-liiketoiminnoissa johtajan titteliä – ”vice president” – käyttävä Markku Koivisto. Patrian toimitusjohtaja Olli Isotalo oli haastatteluissa kuvannut virheen tehnyttä henkilöä ”myyntipäälliköksi”. Lue lisää: HS: Uganda-luvan myöntänyt ”myyntipäällikkö” onkin Patrian johtaja

Patrian viestintäjohtaja Birgitta Selonen sanoo Uudelle Suomelle, että yhtiö ei yksityisyyden suojaan vedoten ”halua tuoda esiin meidän henkilöitä”. Hän kuitenkin vahvistaa, että Helsingin Sanomien näkemä Patrian valtuutuskirje, joka liikemiehellä oli mukanaan Ugandassa, on aito.

– Se kirje, mikä siinä on, ei ole väärennös, Selonen toteaa.

Selosen mukaan toimitusjohtajan valitsema myyntipäällikkö-termi kuvaa kyseisen henkilön tehtävää paremmin kuin myyntijohtaja, joka suoremmin vastaisi hänen englanninkielistä titteliään.

– Meillä on useita myyntijohtajia, jotka raportoivat Land-liiketoiminnan myynti- ja markkinointijohtajalle [Juha Simolalle]. Me olemme käyttäneet itse heistä sanaa myyntipäällikkö, joka kuvaa paremmin hänen asemaansa tässä Landin organisaatiossa. Mutta kyse on siis samasta ihmisestä, Selonen kertoo.

– Tämä on ihan vastaava, kuin jos minusta käytetään sanaa tiedottaja – kuten media hyvin usein käyttää. Käyntikortissa lukee Patrian viestintäjohtaja, mutta tiedottajahan minä [myös] olen.

Selosen mukaan myyntijohtaja-tittelistä syntyy helposti kuva, että henkilö olisi vastuussa koko organisaatiosta, vaikka kaikki myyntijohtajat raportoivat myynti- ja markkinointijohtajalle. Myynti- ja markkinointijohtaja Simolan yllä Patrian Land-yksikössä on vielä liiketoimintajohtaja Mika Kari.

Selosen mukaan Koiviston titteli vice president ei tarkoita yksikön varajohtajaa vaan kääntyy myyntijohtajaksi.

Demokraatti-lehden mukaan elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.), joka vastaa Patrian omistajaohjauksesta, selittää Uganda-Patria-kohun tuoreinta käännettä englanninkielisistä titteleistä johtuvalla sekaannuksella.

– Myyntipäällikkö on sama kuin Koivisto. Se on minulla se paperi, Lintilä sanoo lehden mukaan.

– Heillä on myyntijohtajia paljon, ja englanninkielisellä nimikkeellä ja he ovat käyttäneet tässä suomenkielistä nimikettä päällikkö.

