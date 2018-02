Lehti: Hiippakuntavaltuusto kääntyi Johanna Korhosta vastaan – Teemu Laajasalosta ”tehty vääriä johtopäätöksiä”

Helsingin hiippakuntavaltuuston jäsenten enemmistö irtisanoutuu valtuuston puheenjohtajan Johanna Korhosen toiminnasta Helsingin piispan Teemu Laajasalon tapauksessa. Asiasta kertoo Kirkko ja kaupunki -lehti.

Lehden mukaan 13 valtuuston jäsentä ja kaksi varajäsentä on allekirjoittanut julkilausuman, joka arvostelee toimittajataustaisen Korhosen toimia Laajasalon talousasioiden selvittelyssä. Valtuustossa on kaikkiaan 21 jäsentä.

Julkilausuman mukaan keskustelu kirkon rahankäytöstä on tarpeellista. Laajasalon tapauksessa on lausuman mukaan kuitenkin tehty hätäisiä johtopäätöksiä sen seurauksena, että piispan luottokortin käyttöön kohdistuvat syytökset ovat tulleet julkisuuteen.

– Julkisessa keskustelussa on tehty johtopäätöksiä, että Laajasalo käyttelisi kirkon luottokorttia miten sattuu ja ostelisi työhön kuulumattomia asioita. Sellaista johtopäätöstä ei faktojen perusteella voi tehdä, hiippakuntavaltuuston varapuheenjohtaja Wiking Vuori sanoo Kirkko ja kaupungille.

– Viittaan esimerkiksi samppanjaostoksiin, Flow-lippuihin ja sen sellaisiin. Niitä selvitetään parhaillaan, mutta sille on esitetty jo ihan järkeenkäypiä selityksiä, miten ne liittyvät Laajasalon viranhoitoon.

Laajasalo on itse todennut tehneensä virheitä luottokorttikuittiensa säilytyksen ja selvittämisen sekä toisaalta tiettyjen majoituspaikkojensa tason suhteen. Hän on ilmoittanut palauttavansa liialliseksi katsomiaan majoituskuluja. Hänen tapaukseensa liittyen on selvityksiä vireillä sekä seurakunnassa että poliisissa, johon asiasta on tehty tutkintapyyntö.

Hiippakuntavaltuuston julkilausuman mukaan "julkisuudessa olleiden tietojen perusteella yhtään Teemu Laajasalon tositetta ei ole todettu viranhoitoon kuulumattomaksi", Kirkko ja kaupunki kertoo. Wiking Vuoren mukaan osa valuutetuista kokee nyt, että he eivät voi luottaa Johanna Korhosen toimintaan hiippakuntavaltuuston puheenjohtajana. Hänen puheenjohtajuutensa jatkunee kuitenkin vuoteen 2020, lehdelle arvioidaan.

