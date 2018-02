Saab paljasti hävittäjiensä Suomi-hinnan – lupaus aivan eri luokkaa kuin Eurooppaa valloittavalla F-35:llä

Suomen nykyisten 64 Hornet-hävittäjän korvaaminen Saabin uusilla Gripen E/F -hävittäjille maksaisi 30 vuodessa yhteensä noin 10 miljardia euroa, vakuuttaa ruotsalaisyhtiön HX-kampanjaa vetävä Magnus Skogberg.

Hintaa voi pitää hävittäjien mittaluokassa erittäin pienenä, sillä Suomi on varannut pelkästään uusien hävittäjien hankintaan 7–10 miljardia euroa. Huollot, ohjelmistopäivitykset ja muut elinkaarikustannukset voivat jopa triplata hankinnan kokonaiskulun.

–Meillä ei ole mitään ongelmaa yltää 64 hävittäjän kanssa tuon hankintahinnan sisälle. Meillä on hyvä marginaali 10 miljardiin nähden, eli koneen hankintahinnan osalta olemme tuon haarukan alapäässä, Skogberg sanoo Uudelle Suomelle.

–Se tarkoittaa, että ei ole kauhean väärin sanoa, että noin 10 miljardin kustannus on kokoluokka Gripeneille koko elinkaaren aikana.

Tämä tarkoittaisi, että koneen muut elinkaarikustannukset olisivat vain kolmasosa koko Gripen-hankinnasta, kun tavallisesti suhde voi olla päinvastainen.

Gripen on yksi viidestä Suomelle tarjotusta hävittäjämallista. Sen ohella HX-hankkeessa ovat mukana amerikkalaiskoneet F-35 ja F/A-18 Super Hornet, ranskalainen Dassault Rafale sekä brittijohtoisena eurooppalaisyhteistyönä syntynyt Eurofighter Typhoon.

Euroopassa viime vuosien hankinnoissa Britannia, Hollanti, Italia, Norja ja Tanska ovat viime vuosina päätyneet jo häiveominaisuuksilla varustettuun F-35-hävittäjään. Sen on arvioitu olevan myös koko kilpailun kallein vaihtoehto. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump moitti ennen virkaanastujaisiaan koneen kustannuksia holtittomiksi.

Norjan puolustusministeriö on arvioinut, että 52:en F-35-hävittäjän hankinta maksaa noin 7,6 miljardia euroa vuoden 2015 kurssilla arvioituna. 30 vuoden elinkaarikustannukset, eli huolto-, päivitys-, ja käyttökustannukset, nostavat hinnan 28,6 miljardiin euroon.

Kovien käyttökustannusten lisäksi konetta on pidetty kalliina. Yhdysvaltain ulkoministeriö myönsi äskettäin luvan myydä 34 kappaletta F-35-hävittäjiä Belgiaan. Kokonaisarvoksi on kerrottu 5,3 miljardia euroa, mikä tarkoittaisi noin 155 miljoonaa euroa kappaleelta. Se on 48 prosenttia eli 1,7 miljardia dollaria enemmän kuin Belgia varasi hankinnalle. Kauppoja ei vielä ole tehty, eikä lopullista hankintahintaa siis ole neuvoteltu. Lockheed Martinilta kerrotaan Uudelle Suomelle, että viimeisimmässä tuotantoerässä yhden koneen hinta oli 75,5 miljoonaa euroa ja yhtiön tavoite on painaa hinta 65 miljoonaan euroon.

Saabin Gripen E/F -koneet ovat hävittäjämarkkinassa verrattain uusia. Ensimmäisen koelentonsa se lensi vasta viime vuonna. Tilaajiakin on toistaiseksi vasta kaksi: Ruotsi ja Brasilia. Suomen hankkimia JASSM-risteilyohjuksia ei toistaiseksi ole koneeseen vielä integroitu.

F-35:n kaltaisia häiveominaisuuksia sillä ei ole, mutta Skogbergin mukaan näitä ominaisuuksia paikkaavat koneen omat signaalihäirinnän ja muut elektronisen sodankäynnin varusteet.

Millaisissa tehtävissä Gripen olisi kilpailijoitaan parempi?

–Sellaisissa joissa korostuvat monen koneen yhteistoiminta ja vuorovaikutus, ja jotka koostuvat useista erilaisista tehtävistä, Skogberg sanoo.

