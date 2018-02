Asiantuntija pohtii suomalaista työelämää: ”Faktat pilaavat tarinan”

OP:n pääekonomistin Reijo Heiskasen mukaan työllisyydestä keskusteltaessa törmää usein voimakkaisiin käsityksiin siitä, miten asiat ovat tai miten ne tulevat olemaan. Hän tyrmää blogissaan muutamia yleisiä väittämiä.

Ensimmäiseksi Heiskanen kumoaa käsityksen siitä, että yli 55-vuotiaat voivat ”heittää kaiken toivon” työmarkkinoilla Suomessa.

–Itse asiassa 55-64-vuotiaat ovat menestyneet kaikkein parhaiten viime vuosikymmeninä. Työllisten määrä oli viime vuonna korkeampi kuin koskaan, samoin työllisyysaste, hän kommentoi.

Kyse ei Heiskasen mukaan ole myöskään siitä, että yli 55-vuotiaat vain sinnittelisivät vanhoissa töissään.

–Ikäryhmän työllisyys kasvoi viime vuonnakin keskimääräistä enemmän, 1,5 prosenttia. Kymmenen viimeisimmän vuoden aikana 55-64 -vuotiaiden työllisyys on lisääntynyt lähes 70 000 hengellä ja työllisyysaste noussut 7,5 prosenttiyksikköä 65 prosenttiin. Pari prosenttiyksikköä lisää koko työllisyysasteeseen. Ilman tätä hallituksen tavoite jäisi ainakin haaveeksi.

Heiskanen sanoo, että eläkeuudistusta voidaan kiittää pidentyneistä työurista, mutta taustalla on myös muita syitä, kuten aiempaa paremmin säilytetty työkyky niin osaamisen kuin terveydenkin suhteen.

Heiskanen kumoaa myös väitteen pätkätöiden lisääntymisestä.

–Usein väitetään, että pätkätyöt ovat lisääntyneet. Jos pätkätöillä tarkoitetaan määräaikaisissa työsuhteissa olleita, faktat pilaavat tarinan, hän sanoo.

Pääekonomisti viittaa Tilastokeskukseen, jonka mukaan määräaikaisissa työsuhteissa oli viime vuonna 16,1 prosenttia palkansaajista.

–Tämä on hieman vähemmän kuin viime vuosikymmenen puolivälissä. Nousutrendiä ei datasta löydy. Lyhytaikaisia vaihteluita toki. Parin viime vuoden aikana määräaikaisuus on lisääntynyt. Saa nähdä miten jatkolle käy. Määräaikaisuuden sijaan osa-aikaisten määrä on sen sijaan noussut varsin selvästi, Heiskanen toteaa.

Yksi tyypillinen työn murrokseen liittyvä visio on Heiskasen mukaan se, että yksinyrittäjyys tulee lisääntymään.

–Data ei murskaa tällaista ajatusta, mutta tuki ajatukselle on hieman katsojan silmissä. Nyt käynnissä olevassa suhdannenousussa yksinyrittäjien määrä työllisistä on laskenut. Moni pakon edessä yrittäjäksi alkanut on siirtynyt palkansaajaksi, hän huomauttaa.

Heiskanen sanoo, että tuottavuus ja työllisyys ovat korreloineet Suomessa selkeän positiivisesti parin viime vuosikymmenen aikana. Kirjoitus pitää silti sisällään myös varoituksen.

–Oma asiansa ovat kuitenkin kriisit, kuten 1990-luvun alussa. Tuolloin Suomi putosi puusta suuresti avoimempaan talouteen, suoraan syvään päähän. Murros johti välittömästi korkeampaan tuottavuuteen, mutta työllisyys kärsi pahoin. Työn murroksen haasteet kannattaa siis ottaa vakavasti. Ei ole mahdoton ajatus, että ensi vuosikymmenellä maailmantalous käpristelee taantumassa ja samaan aikaan digitalisaation tuoma työn murros ottaa jättiharppauksen.