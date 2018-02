Paavo Väyryseltä kova ryöpytys: ”Puoluehallituksen päätös on epäviisas”

Europarlamentaarikko Paavo Väyrynen sanoo tarttuvansa mielellään ehdotukseen pääministeri, keskustan puheenjohtajan Juha Sipilän ja keskustan maakuntien kansanedustajien kohtaamisesta ennen ensi kesän puoluekokousta. Väyrynen on asettunut ehdolle keskustan puheenjohtajaksi puoluekokouksessa.

Professori, filosofian tohtori ja Suomenmaan entinen päätoimittaja Kari Hokkanen esitti Väyrysen, Sipilän ja kansanedustajien avoimia tapaamisia kolumnissaan Suomenmaassa.

– Niis­sä ver­tail­tai­siin ar­gu­ment­te­ja. Koko puo­lu­een po­li­tii­kan­han Väy­ry­nen haas­taa. Kes­kus­te­luis­sa sel­vi­äi­si haas­ta­jan us­kot­ta­vuus. Ei kai maa­seu­dus­ta ja maa­kun­nis­ta huol­ta kan­ta­va tah­do puo­lu­een sul­keu­tu­van hal­li­tus­ten ul­ko­puo­lel­le, ku­ten vaik­ka­pa eu­ro­e­ron vaa­ti­mi­nen te­ki­si. Ei­kä men­nei­den vir­hei­den ja vää­ryyk­sien muis­te­lu tä­män päi­vän mur­heis­sa au­ta. Kes­kus­te­luis­ta saa­tai­siin ken­ties myös ai­nek­sia edus­kun­ta­vaa­li­oh­jel­maan, jol­la ta­voi­tel­laan jat­koa pää­mi­nis­te­ri­puo­lu­ee­na, Hokkanen kirjoitti.

– Tartun mielelläni tähänkin ehdotukseen. Jos keskustan johto on vakuuttunut siitä, että sen toteuttama politiikka on ollut oikeaa, sen pitäisi olla valmis puolustamaan sitä avoimissa keskustelutilaisuuksissa. Aivan kuten Kari Hokkanen toteaa, Juha Sipilä ei varmaankaan ehdi itse mukaan kaikkiin tilaisuuksiin, mutta ”yhteisesti sovitulla linjalla on muitakin pystyviä puolustajia” – kansanedustajat, Väyrynen vastaa Puheenvuoron blogissaan.

Väyrynen on keskustan kunniapuheenjohtaja, mutta myös Kansalaispuolueen perustaja ja molempien puolueiden jäsen. Keskustan puoluehallitus linjasi viime viikolla, ettei Väyrynen ei ole vaalikelpoinen puolueen puheenjohtajakilvassa.

– Puoluehallituksen 8. helmikuuta tekemä päätös on sekä epäviisas että ilmeisen laiton. Mahtoiko kokous olla edes päätösvaltainen? Tulkinta vaalikelpoisuudesta kuuluu puoluekokoukselle, kuten myös puoluehallituksen tilaamassa asiantuntijalausunnossa todetaan, Väyrynen itse kommentoi.

Lue lisää: Keskusta linjasi Paavo Väyrysen ulos: ”Ei ole vaalikelpoinen”

Asiantuntijalausunnolla Väyrynen viittaa yksityisoikeuden asiantuntijoiden, professori Heikki Halilan ja ministeri Lauri Tarastin keskustan pyynnöstä antamaan lausuntoon. Sen mukaan keskustan tulisi tarkentaa sääntöjään puheenjohtajaehdokkaiden vaalikelpoisuudesta.

Nykyisten sääntöjen mukaan on mahdollista, että Keskustan puheenjohtajaksi valitaan henkilö, joka on juuri ennen puoluekokousta eronnut muun puolueen jäsenyydestä, he kirjoittavat.

Lue tarkemmin: Asiantuntijat keskustalle: Säännöissä Väyrysen mentävä porsaanreikä

Väyrysen mukaan puoluehallituksen kannattaisi ottaa puoluekokouksen valmistelut uuteen harkintaan.

–Puoluehallitus kehottaa piirijärjestöjä, kunnallisjärjestöjä ja osastoja käsittelemään minua vaalikelvottomana, vaikka sillä ei ole toimivaltaa päättää vaalikelpoisuudesta. Sääntöjen mukaan ainoa edellytys puheenjohtajaehdokkuudelle on puolueen jäsenyys. Syrjinnästä voi valittaa yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnalle, joka voi kieltää jatkamasta syrjintää ja asettaa uhkasakon kiellon noudattamiseksi. Syrjintään tulee uusia piirteitä, jos tai kun vaaliin tulee Juha Sipilän ja minun lisäkseni muita ehdokkaita, hän huomauttaa.

Myös Hokkanen arvostelee puoluehallituksen ratkaisua.

–Ei kai ku­kaan to­sis­saan us­ko Väy­ry­sen pu­heen­joh­ta­ja­ää­nes­tys­tä voit­ta­van. Mik­si siis täl­lai­nen to­hi­na es­tää eh­dok­kuus jo en­nen puo­lu­e­ko­kous­ta? En pidä vii­saa­na puo­lu­e­hal­li­tuk­sen vii­me­viik­koi­sen pi­ka­ko­kouk­sen pää­tök­siä – ja kuin­ka nii­tä pan­tai­siin toi­meen­kaan, hän kysyy.

Juha Sipilä on toivottanut Väyrysen tervetulleeksi puheenjohtajakisaan, kunhan tämä noudattaa keskustan sääntöjä.

