Meteorologit: ”Polaaripyörre on jälleen noussut otsikoihin – luvassa huomattavan kylmää säätä”

Forecan meteorologit Joanna Rinne ja Kristian Roine ennustavat sään kylmenevän.

Rinteen mukaan kylmenemisen aiheuttaa muutos polaaripyörteessä.

–Polaaripyörre on jälleen noussut otsikoihin – tällä kertaa siksi, että muutos polaaripyörteessä aiheuttaa sään kylmenemisen meillä, mahdollisesti pidemmäksikin aikaa. Polaaripyörre on heikentynyt sekä stratosfäärissä että sittemmin troposfäärissä ja navan kylmä ilma ei enää pysy siistissä virtauksen sisällään pitämässä paketissa. Siksi meille virtaa kylmää ilmaa, luvassa on vähintään ensimmäiseksi talvilomaviikoksi, ehkä myös pidemmälle, huomattavan kylmää säätä, hän kirjoittaa blogissaan.

Rinne sanoo, että tämän hetken ennusteiden mukaan sää alkaa muuttua selkeämmäksi ja pakkaslukemat ovat kaksinumeroisia aivan etelässäkin.

Kristian Roine puolestaan toteaa, että Forecan kuukausiennusteen mukaan kylmä ja kuiva ilmamassa näyttäisi pysyttelevän Suomen yllä jopa useamman viikon.

–Pohjoisesta Jäämereltä virtaa Suomeen varsin kylmää ja kuivaa ilmaa. Samalla Suomeen muodostuu pikku hiljaa heikko korkeapaineen alue joka pitää loitolla niin isommat lumisateet kuin lauhan ilmamassan, hän kertoo omassa blogissaan.

Roineen mukaan pakkaslukemat vaihtelevat aluksi etelän reilusta 5 asteesta maan keskiosan 10 asteeseen, pohjoisessa pakkasta on reilummin, jopa 20-30 astetta. Hiihtolomien edetessä pakkaset hieman kiristyvät, etenkin öisin.