Lakko uhkaa yksityistä opetusalaa – ”ovat korotuksensa ansainneet”

Yksityisen opetusalan ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten henkilöstöä edustavat ay-järjestöt jättivät sunnuntai-iltana lakkovaroituksen.

Yksityisen opetusalan ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten henkilöstöä edustavat Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL jättivät lakkovaroituksen. Kohdennetut työtaistelut toteutetaan eteläisen Suomen alueen ammatillisissa oppilaitoksissa ja aikuiskoulutuskeskuksissa kahden viikon päästä 5.-9.3.2018, mikäli neuvottelutulokseen ei päästä ennen sitä.

Lakkoon menisi OAJ:n mukaan yhdeksän kaikkiaan oppilaitoksen eri toimipisteitä.

Neuvottelut eivät liittojen mukaan etene, koska alan työnantajia edustava Sivistystyönantajat on kieltäytynyt antamasta kohtuullista tarjousta palkankorotuksista.

–Myös sivistysalalla työskentelevät ovat palkankorotuksensa ansainneet, OAJ kertoo tiedotteessaan.

Yksityinen opetusala ja ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset ovat olleet sopimuksettomassa tilassa 1. helmikuuta alkaen.

Alan henkilöstöä edustavien järjestöjen tavoitteena on niin sanottua yleistä linjaa vastaavat palkankorotukset, mutta työnantajan tarjous on ollut tähän saakka merkittävästi alle tämän. Sivistystyönantajat on lisäksi esittänyt lukuisia opetus- sekä hallinto- ja tukipalveluhenkilöstöön kohdistuvia heikennyksiä, joista heidän mukaansa pitäisi päästä yksimielisyyteen ennen palkankorotuksista sopimista.

Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstöä edustavien Jytyn ja JHL:n jäsenet ovat olleet ylityö- ja vuoronvaihtokiellossa 7. helmikuuta alkaen, ja myös nämä työtaistelutoimenpiteet jatkuvat toistaiseksi.

