Kaupan palkkakiistassa ylityökielto – Myyjät vaativat yli 36€ lisää: ”Pyyntömme ei ole kohtuuton”

Kaupan alalla on voimassa ylityökielto katkenneiden työehtosopimusneuvotteluiden jäljiltä. Neuvottelut kariutuivat ennen kaikkea erimielisyyteen palkankorotuksen suuruudesta, kertoo Talouselämä.

Kaupan liitto ja Palvelualojen ammattiliitto PAM ovat neuvotelleet viime viikon ajan kaupan alan työntekijöiden työehtosopimuksesta seuraavalle kahdelle vuodelle. Neuvottelut katkesivat perjantaina 16.2., kertoo Kaupan liitto.

PAM julisti kaupan alalle ylityö- ja liukumien kerryttämiskiellon maanantaista 19.2. klo 6.00 alkaen. Pam on ohjeistanut luottamusmiehiään valvomaan vuokratyöntekijöiden ja tarvittaessa työhön kutsuttavien työntekijöiden käyttöä sekä tarvittaessa puuttumaan niiden käyttöön.

Tammikuun puolessa välissä aloitettuja neuvotteluja oli käyty ratkaisuhakuisessa hengessä. Kaupan liitto kertoo pyrkineensä etsimään ratkaisuja, jotka kehittäisivät kaupan alan työehtosopimusta vastaamaan digitaalisen murroksen tuomiin haasteisiin. Suomessa toimiva vähittäiskauppa kilpailee kansainvälisen verkkokaupan kanssa ja digitaalisuus vaikuttaa myös tukkukaupan toimintaan merkittävästi.

–Neuvottelimme hyvässä hengessä ja pyrimme löytämään toimivia menettelytapoja muun muassa osa-aikaisten työntekijöiden työn suunnitteluun ja kaupan työntekijöiden työhyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä. Olimme myös edenneet työantajille tärkeissä tekstikysymyksissä, Kaupan liiton työmarkkinajohtaja Anna Lavikkala sanoo tiedotteessa.

Sama viesti tulee PAMin kaupan sopimusasiantuntija Mia Suomiselta.

–Olemme pohtineet ja miettineet ratkaisuja, ja meillä on aito yhteinen tahtotila. Mitään suurta dramatiikkaa neuvotteluihin ei liity, Suominen sanoo.

Kaupan liitto on valmis maksamaan yleisen linjan mukaisen palkankorotuksen eli saman verran kuin muissakin jo syntyneissä yksityisen sektorin työehtosopimusratkaisuissa on maksettu. Yleisesti pohjana on pidetty teollisuuden alojen 1,6 prosentin palkankorotuksia. PAM vaatii kuitenkin tätä suurempia korotuksia.

–Meidän alan palkat ovat sen verran pienemmät kuin teollisuudessa, että kun korotuksissa puhutaan prosenteissa, jäämme ostovoimassa koko ajan enemmän ja enemmän jälkeen ja matalammalle tasolle. Siksi yleinen linja ei maistu meille, Suominen sanoo.

Kaupan liiton näkemyksen mukaan on selvää, että palkkaratkaisussa ei voida ylittää viennin ratkaisua.

Teollisuuden keskiansioista 1,6 prosenttia on noin 45 euroa. Vastaava summa kaikkien palkansaajien keskipalkasta on noin 54 euroa. Kaupan alan suurimman ammattiryhmän eli myyjien osalta summa on noin 36–38 euroa.

–Pyyntömme ei ole kohtuuton, Suominen sanoo.

Esimerkiksi keskolaisten syyskokous huomautti marraskuussa, että Kesko Oyj on maksanut osinkoja viimeisen kahden vuoden aikana enemmän kuin se on tuottanut voittoa. Osa sen työntekijöistä joutuu kuitenkin turvautumaan sosiaalitukiin minimitoimeentulon turvatakseen.

Kaupan alan työehtosopimus määrittelee vähimmäistyöehdot noin 250 000 kaupan alan työntekijälle myymälöissä, kaupan konttoreissa ja varastoissa.

PAM:in neuvottelut Kiinteistötyönantajien kanssa kariutuivat viime viikolla kiinteistöpalvelualan neuvotteluissa, ja PAM antoi lakkovaroituksen. Neuvottelut matkailu- ja ravintolapalvelut MaRa:n kanssa jatkuvat, mutta vääntöä palkoista on ollut siinäkin pöydässä.

