Sipilän hallitus sijalle 12 – katso lista pisimpään istuneista hallituksista

Sipilän hallitus on istunut tuhat päivää huomenna keskiviikkona 21. helmikuuta. Tuhannella päivällä nykyinen hallitus sijoittuu hallitusten ikätilastossa sijalle 12.

Sipilän hallituksen yhteensä 17 ministeristä vain 5 on ollut yhtä pitkään ministerinä kuin hallituksella on ikää. Tuhat päivää ministerinä tulee täyteen pääministeri Juha Sipilälle (kesk.), liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerille (kesk.), työministeri Jari Lindströmille (sin.), puolustusministeri Jussi Niinistölle (sin.) ja ulkoministeri Timo Soinille (sin.). Lyhimpään ministerinä on toiminut ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolainen (kok.), jolla tulee täyteen vasta 10 päivää ministerinä.

Alla on lista vähintään tuhat päivää istuneista hallituksista ja oheisessa faktalaatikossa luettelo Sipilän hallituksen ministerien ministeripäivistä 21.2.2018.

Pääministeri | Aika | Hallituspäivät

Lipponen | 13.4.1995 - 15.4.1999 | 1 464

Lipponen II | 15.4.1999 - 17.4.2003 | 1 464

Holkeri | 30.4.1987 - 26.4.1991 | 1 458

Sorsa IV | 6.5.1983 - 30.4.1987 | 1 456

Aho | 26.4.1991 - 13.4.1995 | 1 449

Vanhanen | 24.6.2003 - 19.4.2007 | 1 396

Kivimäki | 14.12.1932 - 7.10.1936 | 1 394

Vanhanen II | 19.4.2007 - 22.6.2010 | 1 161

Katainen | 22.6.2011 - 24.6.2014 | 1 099

Sorsa | 4.9.1972 - 13.6.1975 | 1 013

Koivisto II | 26.5.1979 - 19.2.1982 | 1 001

Sipilä | 29.5.2015 - |1 000