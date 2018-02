Yle: Suomalaismiehen elimistöstä löytyi kokaiinia ja tuholaismyrkkyä – Ugandan poliisilta lisätietoa pidätetyistäkin

Ugandan ylin poliisijohto kertoo, mihin suomalainen liikemies kuoli, uutisoi Yle. Suomalaisliikemiehen kuolema on kuohuttanut Suomessa.

Ugandan ylin poliisiviranomainen on kertonut asiasta Ugandan televisiossa näytetyssä tiedotustilaisuudessa. Ylen mukaan miehen elimistöstä löytyi jäämiä kokaiinista ja tuholaismyrkystä. Lisäksi suussa oli toistaiseksi tunnistamatonta ruskeaa ainetta.

Ylen mukaan aineita oli joka puolella ruumiista: maksassa, munuaisissa ja virtsassa.

Ugandan poliisi ei kuitenkaan kertonut, miten aineet ovat suomalaismiehen elimistöön päätyneet.

Poliisi kertoi lisää myös pidätetyistä. He olivat Ylen mukaan liikemiestä lentokentälle vastaan tullut nainen, toinen nainen ja kuljettaja.

Kuolleen liikemiehen mukana Ugandan matkalla oli kokoomuksen entinen ministeri Suvi Lindén, joka on ollut vaitonainen yksityiskohdista. Mies oli saanut luvan markkinoida puolustusteknologiayritys Patrian tuotteita Ugandassa. Lindén on sanonut, että hän ei ollut reissussa Patrian asialla.

Patria on myöntänyt prosessiensa pettäneen ja kaksi johtajaa on eronnut tehtävistään kohun seurauksena. Omistajaohjausministeri Mika Lintilä (kesk.) on pyytänyt ja saanut Patrialta selvityksen asiasta. Patrialta odotetaan kuitenkin vielä yksityiskohtaisempaa selvitystä tilanteesta.

Iltalehden mukaan juuri Lindén löysi miehen menehtyneenä. Ugandan poliisi tutkii miehen kuolemaa murhana.

