Jari Lindström vastaa TE-virkailijalle aktiivimallista: ”Meillä oli kiire”

Työministeri Jari Lindström (sin.) antaa yksinkertaisen ja kaunistelemattoman vastauksen sille, miksi yli 140 000 suomalaisen vastustama aktiivimalli haluttiin heti vuoden alusta voimaan. Samalla Lindström myöntää, ettei prosessi ”mennyt kuin Strömsössä”.

Viime viikolla Uudenmaan te-palveluiden asiantuntija Jaana Korppi totesi Ylen A-Teema-ohjelman suorassa lähetyksessä, että aktiivimallin suhteen hallituksella oli ”ikävä marssijärjestys”. Hän viittasi siihen, että aktiivimalli säädettiin voimaan ennen kansallista tulorekisteriä.

Nyt aktiivimalli voi Korpin mukaan pahimmillaan synnyttää kannustinloukun, koska jos mallin mukaisen työn vastaanottamisesta koituu yli 300 euron kuukausitulot, joutuu työtön sovitellun päivärahan piiriin. Korppi arvioi, että ensi vuonna käyttöön otettava kansallinen tulorekisteri purkaa loukun.

Eikö aktiivimallin kanssa olisi voitu odottaa, työministeri Jari Lindström?

–Meillä oli kiire, sanoo Lindström.

–Tämän aktiivimallin kanssa ykkösprioriteetti on työllisyysvaikutukset.

Lindströmin mukaan aktiivimallin vaikutusarvioissa ilmeni, että malli voisi kasvattaa työllisyyttä 8 000–12 000 hengen verran. Näiden lukujen vuoksi myös aktiivimallin käsittelyä päätettiin nopeuttaa.

–Tämä aktiivimalli ja nyt kovasti haukuttu ”aktiivimalli kakkonen” olivat hyvin pitkään yhdessä. Sitten me päätimme erottaa nämä toisistaan ja viedä nimenomaan tämä ”aktiivimalli ykkönen” näiden työllisyysvaikutusten takia nopeassa aikataulussa eteenpäin, Lindström sanoo.

–Ainahan voidaan jälkiviisaasti sanoa, että menikö se kuin Strömsössä. Ja minä olen sen eduskunnassa sanonut, että eihän se mennyt.

Lindström tunnistaa Korpin kuvaamaan loukun, mutta kannustinloukun sijaan hän kutsuu sitä byrokratialoukuksi. Työministeri katsoo, että TE-hallinnon omienkin tietojärjestelmien pitäisi pystyä tunnistamaan tilanteet.

–Byrokratialoukku tarkoittaa sitä, että meillä tällä hetkellä on vielä tietojärjestelmä, joka ei tue sitä, että me tietäisimme, milloin ihminen on työtön tai työllinen. Se aiheuttaa sen ongelman, että tulee viivästyksiä maksatuksissa. Se on byrokratialoukku

–Meidän pitää päästä siihen tilanteeseen, että aina kannattaa ottaa töitä vastaan ja aina kannattaa sitä tarjota. Ja tarkoitan nyt työehtosopimusten mukaista työtä. Meillä on edelleen niitä tilanteita, että olisi lyhyttä työjaksoa tarjolla, mutta ihminen laskee, ettei hänen kannata ottaa työtä vastaan tai että siitä voi tulla tukien maksatukseen viive.

