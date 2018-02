Kokoomusministerille kipakka vastaus keskustasta: ”Vastuunpakoilua – Lindén on puhtaasti kokoomuksen ongelma”

Kokoomusministeri Anne-Mari Virolainen vaati tiistaina hallitusta käymään ex-ministereihin liittyvän ”pelisääntökeskustelun” puoluetoverinsa, ex-ministeri Suvi Lindénin toimien johdosta. Kokoomuksen hallituskumppania keskustaa edustava kansanedustaja Mikko Kärnä ihmettelee Virolaisen avausta.

– Virolaisen puheenvuorossa on kyse vastuunpakoilusta ja kokoomukselle kuuluvan taakan työntämisestä hallituksen syliin, Kärnä kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

Kärnän mukaan ”Suvi Lindénin, Laura Rädyn, Lasse Männistön, Joonas Turusen ja nyt myös viimeisimpänä Sanna Lauslahden toiminta on rapauttanut monen kansalaisen uskoa demokratiaan”.

Kärnän mielestä vaikutusvaltaisten kokoomuslaisten sotkeutuminen sote-lobbaukseen, kuten myös Lindénin epäselvät bisneskuviot Ugandassa, ovat puhtaasti kokoomuksen oma ongelma. Hän muistuttaa Lindénin nauttimasta sopeutumiseläkkeestä sekä tämän yhteistyöstä asekauppaa tehneen, Ugandassa kuolleen liikemiehen kanssa.

– Kokoomuksen on nyt kannettava vastuunsa omista sotkuistaan ja lopetettava asian ympärillä kaarteleminen. Eduskunnan puolestaan on poistettava sopeutumiseläkejärjestelmä, mikäli se vain on perustuslakiasiantuntijoiden mukaan mahdollista. Poliisilla, syyttäjänlaitoksella ja tuomioistuimilla puolestaan tullee olemaan vielä paljon tekemistä tapaus Lindénin ympärillä, Kärnä kirjoittaa blogissaan.

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolainen (kok.) ilmoitti tiistaina odottavansa, että hallitus käy tapaus Lindénin vuoksi ”pelisääntökeskustelun siitä, minkälaista vienninedistämistyötä entiset ministerit voivat tehdä”, Kaleva kertoi.

Katso Patrian tiedotustilaisuus Uganda-vyyhdestä: Patrian tiedotustilaisuus Uganda-sotkusta käynnissä – katso livenä IL-TV:stä

