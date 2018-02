HS-gallup: Vihreät vajosi selvästi keskustan taakse – Vasemmistoliitto perussuomalaisia isompi

Pääministeripuolue keskustan kannatus on hieman noussut, mutta selkeästi suurin puolue on yhä sen hallituskumppani kokoomus, kertoo tuore HS-gallup.

Kokoomus on gallupissa suosituin puolue 21,7 prosentin kannatuksella. Toista paikkaa pitää oppositiopuolue Sdp 19 prosentin kannatuksella. Keskusta on kolmantena 16,3 prosentin kannatuksella, missä nousua on noin prosenttiyksikkö.

Vihreät on vajonnut selvästi keskustan taakse 14,4 prosenttiin. Sitä seuraavat Vasemmistoliitto ja perussuomalaiset, joiden suosio on molemmin puolin yhdeksää prosenttia. Vasemmistoliitto on hieman perussuomalaisia isompi, kuten on ollut viime mittauksissa.

HS-gallup on koottu 22.1.– 15.2.