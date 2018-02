”Näinhän se ei ole” – Jari Lindströmin perustelulle huutia Tampereelta, ilmoitus TE-kokeilun lopettamisesta närästää

Pirkanmaan kuntien työllisyyskokeilun ohjelmajohtaja Regina Saari toivoo, että Tampereen lopetettava työllisyyskokeilu onnistutaan limittämään maakuntauudistukseen niin, että työttömiä ei jouduta turhaan pompottelemaan luukulta toiselle.

Ilmoitus onnistuneen, vain puoli vuotta toimineen kokeilun lopettamisesta tänä vuonna on aiheuttanut ihmetystä, vaikkakin kokeilu oli alun perinkin tarkoitettu siirtymävaiheen ratkaisuksi.

Työministeri Jari Lindström (sin.) ilmoitti keskiviikkona Uuden Suomen haastattelussa, että Tampereen seudun kuntien työllisyyskokeilulle ei tule jatkoaikaa. Hän kehui kokeilun tuloksia, mutta linjasi, että kokeilun malli, jossa vetovastuu on siirretty kunnalle, ”ei ole sitä, mihin me olemme menossa”. Hallituksen ajamissa maakunta- ja kasvupalvelu-uudistuksissa työllisyyspalveluiden järjestämisvastuu siirretään maakunnille.

Regina Saari kummeksuu ministerin perustelua. Lindström antoi ymmärtää haastattelussa, että Tampereen mallissa TE-palveluiden järjestämisvastuu olisi kunnilla.

– Näinhän se ei ole, Saari sanoo Uudelle Suomelle.

– Ei meillä ole ollut järjestämisvastuuta, vaan tuotantovastuu. Järjestämisvastuu on yhä TE-toimistoilla.

Saari selittää, että kokeilussa kuntien henkilöstölle on annettu oikeus hoitaa samoja tehtäviä kuin TE-toimistojen työntekijöiden. Kokeilu on käytännössä tarkoittanut, että TE-toimistojen henkilöstö on tuotu kuntiin ja molempien tietohallinnot pantu yhteen – ja samalla on loppunut työttömän pallottelu TE-toimistojen ja kunnan välillä. Saari kuitenkin korostaa, että nimenomaan järjestämisvastuu on ollut TE-hallinnolla, vaikka palveluvastuu onkin jaettu kuntien ja TE-toimistojen kesken.

Näin ollen Saari katsoo, että Tampereen malli ja maakuntavetoinen malli eivät ole ristiriidassa.

– Me emme ole luoneet sellaista mallia, mikä ei olisi tuotannollisesti mahdollinen myös maakunnissa.

Saari pitääkin rohkaisevana kirjoitusta, jonka ministerit Lindström ja Mika Lintilä julkaisivat keskiviikkona työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilla. Ministerit kutsuvat siinä kaupunkeja ja kuntia mukaan tänä vuonna käynnistyviin maakuntavetoisiin työllisyyskokeiluihin, joissa on tarkoitus hyödyntää maakuntien ja kuntien yhteisiä allianssimalleja. Ministerit linjaavat, että ”myös jo käynnissä olevia kokeiluja on mahdollista virittää tähän suuntaan” ja toteavat tärkeimmäksi, että ”asiakkaita ei pallotella eikä palveluun synny katkosta”.

– Sehän meidän huoli on ollut, tämä laatikkoleikki, että vuoden sisällä asiakkaita siirrellään paikasta toiseen, Saari kommentoi.

– Jos tämä, mitä ministerit ulostulossaan sanovat tarkoittaa sitä, että näitä nyt käynnissä olevia kokeiluja voidaan aidosti käyttää maakunnallisten allianssien pohjana ja asiakkaita ei tarvitse pompotella, niin minä ajattelen asiakaslähtöisesti, että tämä tuo mahdollisuuden mennä eteenpäin yhdessä maakunnan kanssa.

Hän korostaa kuitenkin, että se jää nähtäväksi, mitä ministerien kirjoitus käytännössä tarkoittaa.

Ministeri Lindström huomautti US-haastattelussa Tampereen pormestarille Lauri Lylylle, joka on nähnyt kokeilun hyvien tulosten johtuvan juuri kuntavetoisesta mallista, että Uudenmaan TE-toimistossa on saavutettu samanlaisia tuloksia ilman kuntakokeilua. Regina Saari pitää vertailua epäoleellisena.

– Meidän kokeilu on toiminut muutaman kuukauden, Uusimaa koko vuoden, hän sanoo.

Saaren mielestä Helsingin ja Tampereen tuloksia ei voi vertailla ensinnäkään Pirkanmaan kokeilun lyhyen keston vuoksi, muttei myöskään maakuntien erilaisen työllisyysrakenteen vuoksi.

– Ei tämä ole kilpailutilanne – maakunnat ovat erilaisia.

