HS: Sinisen tulevaisuuden kannatus suli entisestään – selvittää vaaliliittoja lähes kaikkien puolueiden kanssa

Hallituspuolue Sinisen tulevaisuuden puoluesihteeri Matti Torvinen kertoo Helsingin Sanomille, että puolue käy parhaillaan eri puolilla Suomea neuvotteluja vaaliliitoista useiden puolueiden kanssa.

Tarkemmin sanottuna Siniset käy neuvotteluja kaikkien muiden puolueiden paitsi perussuomalaisten kanssa. Syy toimiin on selvä: puolueen kannatus on tuoreessa HS-gallupissa enää 1,3 prosenttia. Kannatus on sulanut aiemminkin alhaisista luvuista ja loppuvuoden pieni noste hiipunut.

Politiikan piireissä huhutaan jopa, että keskusta ja Siniset olisivat jo sopineet valtakunnallisesta vaaliliitosta. Tätä vastaan kuitenkin puhuvat neuvottelut muiden puolueiden kanssa. Myös Torvinen kiistää väitteen HS:n kysyessä.

– Me voisimme hyvinkin tehdä yhteistyötä keskustan, kokoomuksen ja kristillisdemokraattien kanssa. En sulje mitään vaihtoehtoa pois, Torvinen sanoo HS:lle.

