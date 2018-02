Ulosottomies saa provisiopalkkaa perimistään veloista – Oikeusministeri: ”Ei kuulu enää moderniin julkishallintoon”

Eduskunnan kyselytunnin alkupuoli on keskustelu suomalaisten ylivelkaantumisesta, johon liittyen on jo käynnissä lakihankkeita. Esille nousi myös ulosottomiesten erikoinen palkkausjärjestelmä, jonka oikeusministerikin totesi osin vanhanaikaiseksi.

Palkkauksen nosti esille Matti Torvinen (sin.), joka siteerasi Taloussanomia. Lehti kertoi tänään, että ulosottomies tienaa keskimäärin noin 5 000 euroa kuukaudessa ja kolmasosa tästä palkasta on provisioita perityistä veloista. Torvinen ihmetteli tätä ja kysyi asiasta oikeusministeri Antti Häkkäseltä (kok.).

Häkkänen vastasi, että palkkauskysymyksiin vastatessa on oltava kohtuullisen varovainen ja totesi puhuvansa yleisellä tasolla. Hänen mukaansa järjestelmät ovat olleet samankaltaisia monissa muissakin maissa, mutta vuosikymmenten saatossa ne ovat muuttuneet. Hän huomautti, että aikoinaan jopa tuomareille on maksettu provisiopalkkaa.

–Tällaiset piirteet eivät lähtökohtaisesti mielestäni kuulu enää moderniin julkishallintoon, Häkkänen sanoi kyselytunnilla.

Häkkänen kuitenkin lisäsi, että on myös varmistettava, että perintä hoituu tehokkaasti ja oikeudenmukaisesti ja kansalaiset maksavat velkansa ja velkojat saavat osuutensa. Samaan aikaan jokaista ihmistä on kohdeltava lainmukaisesti ja inhimillisesti.

Häkkänen sanoi uskovansa, että myös ulosottomiesten palkkausjärjestelmässä päästään tulevaisuudessa modernimpaan suuntaan.

Häkkänen arvioi, että ylivelkaantumiseen liittyvää lainsäädäntöä joudutaan joka tapauksessa tulevina vuosina päivittämään, sillä ongelma paisuu koko ajan.

Oikeusministeriössä on jo käynnissä selvitys niin sanotusta positiivisesta luottotietorekisteristä. Arvioitavana on myös muita ylivelkaantumiseen liittyviä toimia, kuten pikavippejä koskevan lainsäädännön tarkistaminen.

– Pikaluottoihin liittyviin ongelmiin on jo aikaisemmin puututtu useilla asteittain kovennetuilla lainmuutoksilla. Pikaluotoista kuitenkin aiheutuu kuluttajille edelleen velkaongelmia. Velkomustuomioiden määrä on edelleen merkittävä ja velkasaatavien suuruus on noussut lähes kaikissa ikäryhmissä. Pikaluottosääntelyä tullaan arvioimaan vielä tällä vaalikaudella, linjaukset jatkovalmistelusta teen lähiviikkoina, Häkkänen sanoi viikko sitten tiedotteessa.

Yksityishenkilön velkajärjestelylain voimassaoloaikana on tehty noin 130 000 velkajärjestelyhakemusta käräjäoikeuksille. Tänään kyselytunnilla Häkkänen sanoi pyrkivänsä saamaan lisää resursseja velkaneuvontaan.

Häkkäsen mukaan samaan aikaan on panostettava ennaltaehkäisemään ylivelkaantumista ja auttamaan ylivelkaantuneita.

– Oikeusministeriössä katsotaan aktiivisesti näitä molempia näkökulmia ja arvioidaan lainsäädännön toimivuutta ja muutostarpeita, Häkkänen sanoi tiedotteessa.

Jo viime vuonna eduskuntaan tuli käsittelyyn ulosoton kannustinloukkuihin liittyvä lakimuutos, joka on tekemässä aiempaa kannattavammaksi työn vastaanottamisen velkaantuneelle, kun lykkäysmahdollisuus pitenee. Jatkossa vähintään vuoden ajan työttömyysetuutta saaneet ulosottovelalliset ovat oikeutettuja enintään kuuden kuukauden pituiseen lykkäykseen palkan ulosmittauksesta neljän kuukauden sijaan.