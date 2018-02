Kuntavaikuttaja huolestui Kossu-tehtaasta: ”Ilmajoen ostettava merkittävä osuus Altiasta”

Etelä-Pohjanmaalla sijaitsevan Ilmajoen tulee Koskenkorvan tehtaan sijaintikuntana hankkia merkittävä osuus Altiasta, joka listataan pörssiin, katsoo paikallinen keskustavaikuttaja Risto Lahti blogissaan.

Omistajaohjausministeri Mika Lintilä (kesk.) ilmoitti tänään, että valtionyhtiö Altia listataan pörssiin. Listautumisen toteutuessa valtio jää yhtiöön vähintään kolmanneksen omistajaksi. Valtio pitää tärkeänä, että yhtiön omistajiksi tulisivat kotimainen yleisö, kotimaiset ja ulkomaiset instituutiot, yhtiön henkilöstö sekä yhtiön yhteistyöverkosto. Lue tarkemmin: Valtion viinat viedään pörssiin – ”Kaikille suomalaisille mahdollisuus omistaa”

Risto Lahti on Ilmajoen kunnanvaltuuston jäsen ja kunnanhallituksen varapuheenjohtaja sekä maatalous- ja ympäristöministeri Jari Lepän (kesk.) erityisavustaja. Hänen mielestään maakunnan vahva läsnäolo uudessa yhtiössä on osaltaan tae sille, että työpaikat pysyvät alueella. Lahti on hieman pettynyt Altian listaamiseen.

–Varminta olisi ollut, että hyvään kuntoon nostettu yhtiö olisi pysynyt valtion omistuksessa, tuottamassa tuloja veronmaksajille. Valtion tyhjällä kassalla on kuitenkin vaikea kehittää yhtiötä. Luotan vahvasti tehtaan tulevaisuuteen, koska se on hyvässä iskussa. Tuotantoennätyksiä tehdään joka vuosi ja tehokkuutta on parannettu investoinneilla, Lahti kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

Lahden mukaan Altian merkitys Ilmajoelle ja Etelä-Pohjanmaalle on erittäin suuri.

–Se tarjoaa suoria ja välillisiä työpaikkoja, kuluttaa maailman parasta ohraa ja tarjoaa tärkeitä sivuvirtoja maatalouteen. Siksi on Ilmajoen kunnan velvollisuus näyttää esimerkkiä. Altia on kovalla työllä nostettu kannattavaksi yhtiöksi, johon kannattaa sijoittaa.

Lahti katsoo, että tehtaan kanssa tiiviistä yhteistyötä tekevät maatalousyrittäjät ottavat osaa osakeantiin ”sillä voimalla, millä pystyvät”.

–Pitkään jatkuneen heikon kannattavuuden ja vaikean edellisen satokauden johdosta viljelijät eivät kuitenkaan yksin kykene hankkimaan yhtiöstä merkittävää osuutta. Nyt tarvitaankin viljelijöiden rinnalle kotimaista, vastuullista omistajuutta, jotta kotimainen työ ja Koskenkorvan tehdas turvataan pitkällä aikavälillä. Nyt tehdään Altiasta seuraava kansanosake.

Kansanosaketta rummuttaa myös kansanedustaja Matti Vanhanen (kesk.) Twitterissä.

– Kansanosakkeeksi! Carunastakin olisi saanut hyvän ja tuottavan säästökohteen kansanosakkeena, hän twiittaa Altia-uutisesta.