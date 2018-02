Hovioikeus teki ”käänteentekevän” ratkaisun: Totaalikieltäytyjä vapautettiin – muidenkin tuomiot jäihin

Hovioikeus on vapauttanut vankeuteen tuomitun totaalikieltäytyjän rangaistuksesta merkittävässä oikeustapauksessa, tiedottaa yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto.

Suomen käytäntö, jossa vain yhteen uskontokuntaan kuulumisen perusteella saa vapautuksen ase- ja siviilipalveluksesta on hovioikeuden arvion mukaan syrjivä. Hovioikeus totesi tänään antamassaan päätöksessä, että on vastoin perustuslain syrjintäkieltoa vapauttaa vain Jehovan todistajat ase- ja siviilipalveluksesta.

Poikkeuslaki on saanut monelta eri taholta kritiikkiä.

–Puolustusministeriön asettama toimikunta totesi jo vuonna 2007, että totaalikieltäytyjien kohtelu tulisi saattaa yhdenmukaiseksi perustuslain kanssa. Suomi ei kuitenkaan ole ryhtynyt toimenpiteisiin lainsäädännön muuttamiseksi perustuslakivaliokunnan ja YK:n kritiikistä huolimatta. Odotamme, että hallitus nyt ryhtyy lainsäädäntötoimenpiteisiin asiassa, yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä sanoo tiedotteessa.

–Perustuslain yhdenvertaisuusperiaate on vahva ja se on vahvistunut muun muassa perusoikeussäännöksiin otetun syrjintäkiellon sekä yhdenvertaisuuslain säätämisen vuoksi

Yhdenvertaisuusvaltuutettu toimi totaalikieltäytyjän avustajana hovioikeudessa.

–Luonnollisesti myös edustamamme henkilö on tyytyväinen päätökseen. Olisi ollut kohtuutonta, että henkilö syrjivästi tuomitaan ehdottomaan vankeusrangaistukseen eikä hovioikeuskaan löytänyt sille hyväksyttäviä perusteita, toteaa yhdenvertaisuusvaltuutettua hovioikeudessa edustanut erityisasiantuntija Robin Harms.

”Tilanne pitää jäädyttää”

Harms tarkentaa Uudelle Suomelle, että kyse on äänestysratkaisusta ja on todennäköistä, että syyttäjä valittaa korkeimpaan oikeuteen (KKO). Hän huomauttaa, että käräjäoikeudet eivät muodollisesti ole sitoutuneita hovioikeuden ratkaisuun, mutta seuraavat niitä tarkasti. Harms korostaa, että hovioikeus on tehnyt uuden merkittävän linjauksessa vahvennetussa jaostossa.

–Jos tuomioistuimet ja syyttäjät haluavat menetellä perus- ja ihmisoikeusmyönteisesti, kuten heidän pitäisi, ei tulisi nostaa syytteitä ja antaa tuomioita, ennen kuin tähän saadaan korkeimman oikeuden linjaus, Harms sanoo Uudelle Suomelle.

Harmsin mukaan on selvää, että KKO myöntäisi valitusluvan, sillä kyse on ainutlaatuisesta perustuslaillisesta asiasta. Hän uskoo, että KKO ottaisi asian suhteellisen ripeästi käsittelyyn. Jos KKO muuttaisi hovioikeuden linjaa, syytteet totaalikieltäytyjiä vastaan voitaisiin nostaa myöhemminkin, hän huomauttaa.

–Heidän oikeusturvansa kannalta olisi parempi ratkaisu, että nyt tavallaan jäädytetään tilanne.

Hovioikeuden päätös saa lainvoiman, jos siitä ei valiteta.

–Kyllä tämä on ennakkoratkaisu, jota uskoisin, että sitten käräjäoikeudet ja syyttäjät noudattavat, jos se jää vallitsevaksi linjaksi.

Jos juttu menee KKO:n ratkaistavaksi ja linja pysyy, olisi Harmsin mukaan viimeistään selvää, että muitakaan totaalikieltäytyjiä ei enää voida tuomita.

–Viimeistään siinä vaiheessa se on ratkaisu, joka sitoo alempia tuomioistuimia.

Oikeus joutui hallituksen hommiin

Oikeusministeri Antti Häkkänen (kok.) ei ota tuoreeltaan kantaa hovioikeuden päätökseen, mutta sanoo Ylelle, että asia on hyvä ottaa uuteen harkintaan. Harmsin mielestä on valitettavaa, että hallituksen reaktio tulee niin myöhään.

YK:n ihmisoikeuskomitea on kritisoinut asiasta Suomen hallitusta vuosikymmeniä. Myös eduskunnan oikeusasiamies ja perustuslakivaliokunta ovat lausunnoissaan pyytäneet hallitusta ryhtymään toimenpiteisiin jo vuosia sitten. Asia jouduttiin kuitenkin viemään tuomioistuimen ratkaistavaksi.

–Tuomioistuimet joutuivat nyt tekemään lainsäätäjän työtä, kun hallitus ei ole ryhtynyt toimenpiteisiin uuden lainsäädännön saattamiseksi voimaan, joka olisi kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden mukaista, Harms kritisoi.

Hänen mukaansa ristiriita Suomen käytännössä on ollut selvä jo pitkään ja nyt hovioikeuskin totesi, että ”ei löydy minkäänlaisia hyväksyttäviä perusteita asettaa eri uskonnollisia ryhmiä tai muita vakaumuksellisia erilaiseen asemaan”. Myös oikeusministeri Häkkänen myönsi Ylelle, että ristiriita on tiedetty pitkään ongelmalliseksi.

Aseistakieltäytyjäliitto: Tuomitut on vapautettava heti

Aseistakieltäytyjäliittokin vaatii luopumaan totaalikieltäytyjien vapausrangaistuksista ja luonnehtii hovioikeuden ratkaisua käänteentekeväksi. Liiton mukaan vähintään useat kymmenet vapausrangaistukseen tuomitut totaalikieltäytyjät ovat vedonneet aikaisemminkin tuomitsemisen syrjivyyteen verrattuna asevelvollisuuspalveluksesta rauhan aikana vapautettujen Jehovan todistajien kohteluun. Ensimmäistä kertaa argumentti otettiin vakavasti.

– Käytännössä tämän päivän ratkaisu merkitsee sitä, ettei muitakaan vakaumuksellisia totaalikieltäytyjiä enää voi tuomita vapausrangaistukseen. Myös tällä hetkellä tuomiotaan suorittavat tulee vapauttaa välittömästi ja jo annetut tuomiot kumota, Aseistakieltäytyjäliiton puheenjohtaja Elsa Tauria sanoo tiedotteessa.

Tauria itse sai aikaisemmin helmikuussa 173 vrk:n valvontarangaistustuomion Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa Porvoossa. Aseistakieltäytyjäliitto vaatii Suomea ryhtymään välittömästi lainsäädännöllisiin muutoksiin niin, että totaalikieltäytyjien vapausrangaistuksista luovutaan.

Vuosittain syyte nostetaan 35–55 siviilipalveluksesta tai asevelvollisuudesta kieltäytymisestä tuomittua totaalikieltäytyjää vastaan. Mikään muu EU:n jäsenmaa ei enää rankaise aseistakieltäytyjiä säännönmukaisesti ehdottomilla vapausrangaistuksilla.