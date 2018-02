Suoria sanoja kielikokeilusta: ”Oppilaat, vanhemmat ja kuntapäättäjät olivat fiksumpia kuin Siniset olettivat”

Opetushallituksen perjantaina julkistamien tietojen mukaan vain kuusi kuntaa haki mukaan kielikokeiluun, jossa oppilaille tarjotaan toisen kotimaisen kielen eli ruotsin tilalla jonkin muun vieraan kielen opintoja.

–Vanhoilla puolueilla ei ole halua edistää vapaampaa kielivalintaa. Kielikokeiluun hakeminen tai hakematta jättäminen on kunnissa ollut poliittinen päätös, jonka on tehnyt valtuusto, joten hakeminen on riippunut kuntien valtuustojen poliittisista voimasuhteista. Pakkoruotsia kannattavat vanhat puolueet hallitsevat valtuustoja, ja siksi niin harva nuori sai nyt mahdollisuuden vapaaseen kielivalintaan, Sinisen tulevaisuuden puheenjohtaja, Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho kommentoi lauantaiaamuna.

RKP:n kansanedustaja Stefan Wallin puolestaan tyrmää kielikokeilun mahalaskuna.

–Hallituksen kielikokeilusta tuli siis täydellinen mahalasku. Vain kuusi kuntaa haluaa mukaan. Oppilaat, niiden vanhemmat ja kuntapäättäjät olivat fiksumpia kuin Siniset olettivat, hän tviittaa.

Siniset kannattaa ainoana puolueena voimakkaasti kielivapautta ja kielikokeilua.

Terhon mukaan kielikokeilu on sitä hakeneille kunnille hieno mahdollisuus kokeilla nuorten kielitaidon monipuolistamista, eikä se olisi toteutunut ilman Sinisiä.

–Esimerkiksi viime syksynä siniset neuvotteli 2,3 miljoonaa euroa kielikokeilun kustannusten korvaamiseen kunnille lähes sataprosenttisesti, hän muistuttaa.

Kielikokeiluun hakivat opetushallituksen mukaan Jämsä, Kaustinen, Pieksämäki, Rovaniemi, Savonlinna ja Ylöjärvi. Savonlinna on hakenut lupaa neljälle koululle, muut kunnat yhdelle. Kokeilu koskee 5. tai 6. luokan oppilaita.

Eniten hakemuksissa tarjotaan valittavaksi kieleksi venäjää, mutta myös saksaa, ranskaa ja espanjaa. Tarjottavat kielet vaihtelevat paikkakunnittain.

Virallisesti kokeiluun valittavista kunnista päättää opetus- ja kulttuuriministeriö, jonka jälkeen opetushallitus toimeenpanee kielikokeilun. Kokeilu alkaa ensi syksynä.

–Olisin tietenkin toivonut että kielikokeilu olisi toteutunut laajempana, mutta sen edessä seisoi sama uudistumisen este kuin kielivapauden edistämisessä aina: vanhat puolueet, Terho kuittaa.

