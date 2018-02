Karu väite ansiosidonnaisesta työttömyysturvasta: ”Eräänlainen valuvika”

Ajatuspaja Liberan toiminnanjohtaja, ekonomisti ja vihreiden kuntapoliitikko Mikko Kiesiläinen arvostelee nykyista ansiosidonnaista työttömyysturvaa kovin sanoin.

– Suomen nykyiseen ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan on jäänyt eräänlainen valuvika, hän kirjoittaa blogissaan.

Kiesiläinen korostaa, että kaikki työssäkäyvät palkansaajat joutuvat maksamaan veroja ja pakollisia työttömyysvakuutusmaksuja, joilla rahoitetaan hänen mukaansa noin 95 prosenttia ansiosidonnaisen työttömyysturvan kustannuksista.

–Loput 5 prosenttia järjestelmän kustannuksista katetaan vapaaehtoisilla työttömyyskassojen jäsenmaksuilla. Tämä jäsenmaksu on kuitenkin ehto etuuden saamiselle. Jos sitä ei ole maksanut, ei ole oikeutettu ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan. Ei, vaikka on osallistunut 95- prosenttisesti järjestelmän rahoittamiseen. Se, että varsinaisen vakuutusmaksun osuus on suhteettoman pieni vakuutusjärjestelmän kustannuksiin nähden, tekee siitä epäoikeudenmukaisen ja luultavasti myös perustuslain vastaisen. Jos työttömyyskassan jäsenyyttä välttävä palkansaaja välttäisi myös nyt pakolliset työttömyysvakuutusmaksut, tätä ongelmaa ei olisi, Kiesiläinen sanoo.

Hallituspuolue Siniset esitti perjantaina ansiosidonnaisen työttömyysturvan laajentamista koskemaan kaikkia palkansaajia.

Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n pääekonomisti Ralf Sund tyrmäsi ajatuksen röyhkeänä ja törkeänä.

– Se, että maksujen osuus on niin pieni, on työehtosopimusneuvotteluiden tulos. Teoreettisesti voidaan ajatella, että järjestäytyneet palkansaajat ovat ikään kuin ”ostaneet” alhaisen prosenttilukeman esimerkiksi alhaisemmilla palkankorotuksilla, kuin mitä he muuten olisi saaneet. Valtion noin suuri maksuosuus on siis ostettu historian saatossa, hän kommentoi Demokraatille.

Mikko Kiesiläinen huomauttaa, että yleistä ja tasa-arvoista ansiosidonnaista työttömyysturvaa ovat vuorovuosina kannattaneet lähes kaikki puolueet SDP:tä lukuun ottamatta. Ammattiyhdistysliikkeellä on hänen mukaansa ilmeinen syy vastustaa uudistusta, sillä useimmat palkansaajat vetävät yhtäläisyysmerkin mielessään työttömyyskassan jäsenyyden ja ammattiyhdistysliikkeen jäsenyyden välille.

–Tämä väärinkäsitys ei ole syntynyt tyhjästä, vaan ay-liike ylläpitää sitä aktiivisesti. Esimerkiksi Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty mainostaa tälläkin hetkellä etusivullaan valheellisesti, että “Jytyn jäsenenä saat mm. ansiosidonnaisen työttömyysturvan”. Tämä ei pidä paikkansa, sillä jos liittyy Jytyyn ilman kassajäsenyyttä, ei ole oikeutettu ansiosidonnaiseen. Tämän valheellisen markkinoinnin vuoksi moni palkansaaja on liittynyt ay-liikkeen jäseneksi vain päästäkseen ansiosidonnaisen piiriin, vaikka työttömyyskassan jäsenyys ei todellisuudessa sitä edellytä.

Ansiosidonnaisen työttömyysturvan laajentamista ja tasapuolistamista esitti taannoin myös viiden kirjoittajan Ansioturvareformi-ryhmä. Heidän mallissaan ansioturvan laajentaminen tarkoittaisi merkittävää leikkausta ansiosidonnaisen enimmäiskestoon.

