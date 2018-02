Espanja vaati Suomea erottamaan Barcelonan-kunniakonsulin – Kärnä vaatii vastatoimia, nostaa esiin suurlähettilään sähköpostin

Kansanedustaja Mikko Kärnä (kesk.) on jättänyt kirjallisen kysymyksen Suomen Barcelonan kunniapääkonsulin erottamisesta. Kunniapääkonsuli Albert Ginjaume Egidon erottamista vaati Espanjan hallitus, joka lähetti Suomelle asiasta nootin.

Kärnä kysyy ulkoministeri Timo Soinilta (sin.) sekä hänen johtamaltaan ministeriöltä, millaisia vastatoimia Suomi mahdollisesti harkitsee ja onko Espanja toiminut tapauksessa asianmukaisesti. Hän vaatii harkitsemaan, nauttiiko Espanjan Suomen-suurlähettiläs enää luottamusta.

Kärnä kokee itse, että Espanja on luisumassa kohti totalitarismia. Hän nostaa esiin, kuinka Espanjan korkein oikeus tuomitsi mallorcalaisen rap-artistin 3,5 vuoden vankeuteen kuninkaan kunnianloukkauksesta, ja miten Arco-nykytaidemessujen järjestäjä, madridilainen Ifema, kielsi Espanjan poliittisiksi vangeiksi miellettyjen henkilöiden kuvien esittämisen osana taideteosta. Joukossa oli muun muassa Katalonian itsenäisyyttä ajaneita henkilöitä.

–Viimeaikaiset tapahtumat osoittavat, että Espanja on luisumassa kohti totalitarismia. Katalonian itsenäisyysäänestys tukahdutettiin väkivaltaisesti, katalaanien kansallisten symbolien käyttöä on rajoitettu ja demokraattisesti valittuja poliitikkoja on vangittu, Kärnä sanoo tiedotteessaan.

–Nyt Espanja myös katsoo oikeudekseen määritellä, keiden henkilöiden kanssa maassa oleskelevat diplomaatit saavat keskustella. On hyvin vaikeaa ymmärtää, että kyseessä on yksi EU:n jäsenvaltioista, hän jatkaa.

Suomen ulkoministeriössä Barcelonan kunniapääkonsulin erottamista on pidetty valitettavana.

–Espanja on lähestynyt Suomea nootitse ja sanonut, että hänellä ei ole sitä luottamusta, mikä tulisi Espanjan puolelta olla toiminnalleen Barcelonassa, ulkoministeriön Etelä-Eurooppa-tiimin vetäjä, lähetystöneuvos Veikko Kiljunen kuvasi tilannetta Iltalehdelle sunnuntaina.

Kiljusen mukaan Espanja oli seurannut kunniakonsulin toimintaa pidemmän aikaa. Erottamisen yhtenä syynä on nähty kunniakonsulin järjestämä lounastilaisuus. Paikalla oli myös Katalonian itsenäistymiseen myönteisesti suhtautuva kaupunginjohtaja.

Suomessa kansanedustaja Kärnä on tukenut näkyvästi katalonialaisten oikeutta itsenäistymiseen. Viime syksynä kansanedustajan aktiivisuus asiassa hermostutti myös Espanjan Suomen-suurlähettilään. Kärnä oli vaatinut katalonialaisille oikeutta äänestää itsenäisyydestään, kun suurlähettiläs totesi sähköpostitse Kärnälle, että Suomi voisi hakea solidaarisuutta Kataloniasta, jos sille tulisi turvallisuusongelma.

–Tällainen lausunto toisen maan kansanedustajalle on ammattidiplomaatilta hyvin poikkeuksellinen ja samalla loukkaava. Suomen olisi nyt vastatoimenpiteenä syytä arvioida, nauttiiko suurlähettiläs enää Suomen luottamusta, Kärnä sanoo nyt viitaten kunniakonsulin erottamiseen.

Kärnä toivoo myös ulkoministeriön palkitsevan nyt erotetun kunniakonsulin tämän tekemästä työstä. Samalla hän ehdottaa, että hallitus keskustelisi Espanjan tilanteesta ja pohtisi, miten siihen voisi puuttua EU-tasolla.

