”Kokoomus on keksinyt ikiliikkujan” – SDP ihmettelee Supo-selitystä

SDP ja kokoomus ovat ajautuneet riitelemään suojelupoliisin (Supo) parlamentaarisesta valvonnasta. Kokoomus on syyttänyt SDP:tä viime hetken politikoinnista liittyen eduskunnan työjärjestykseen. Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman (sd.) vastaa arvosteluun blogissaan.

Eduskunnan työjärjestystä muutetaan tiedustelulakipaketin takia, koska paketin kanssa samaan aikaan halutaan käyntiin tiedustelun parlamentaarinen valvonta. Muutokset käsitellään eduskunnassa samalla tavalla kuin lakiehdotukset. Puhemiesneuvosto päätti torstaina ehdottaa tiedusteluvalvontavaliokunnan perustamista ja paria muuta säännöstä.

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että eduskunnan työjärjestykseen lisätään säännökset tiedusteluvalvontavaliokunnan jäsenmäärästä, tehtävistä ja vireillepano-oikeudesta. Työjärjestyksessä mainitaan jo salassapitoperusteita valiokuntien käsittelemille asiakirjoille, mutta jatkossa myös kansallinen turvallisuus halutaan kirjata salassapitoperusteeksi kaikkia valiokuntia koskien.

Lisäksi puhemiesneuvosto ehdottaa säännöksiä tiedusteluvalvontavaliokunnan toimintaan liittyvästä erityisestä salassapito- ja vaitiolovelvollisuudesta ja hyväksikäyttökiellosta sekä eräitä muita tiedusteluvalvontavaliokunnan työn erityisluonteesta johtuvia säännöksiä.

On noussut epäilyksiä siitä, että poliittisista vuodoista voisi tulevaisuudessa saada jopa vankeutta. Eduskunnan apulaispääsihteeri kuitenkin kiisti tämän Uudelle Suomelle ja sanoi, etteivät uudet säännökset ylipäänsä ole tuomassa radikaaleja muutoksia käytäntöihin. Lue tarkemmin: Kansanedustajalle vankeutta poliittisesta vuodosta? – Tyrmäys

SDP:n muutosehdotukset kaatuivat äänestyksessä, minkä johdosta puolue katsoi, että tiedustelulakien valmisteluun jäi ”vakava repeytymä”. SDP:n kolme tarkennusta olisivat tuoneet Supon toiminnan kokonaan uuden valiokunnan valvontaan, joka olisi voinut valvoa myös sitä, mihin tiedustelutietoja käytetään.

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman totesi heti torstaina, että Supolle ehdotetaan huomattavia tiedusteluoikeuksia ilman, että eduskunta pääsee valvomaan Supon kokonaistoimintaa ja sitä, mitä uusilla tiedonhankintamenetelmillä saatavilla tiedoilla tehdään. Puhemiesneuvostoon kuuluvat kokoomuksen kansanedustajat Arto Satonen ja Kari Tolvanen syyttivät SDP:n politikoivan turvallisuuden kustannuksella ja keräävän poliittisia irtopisteitä vakavan asian kustannuksella.

– Eduskunnan työjärjestyksestä päättäminen ei ole oikea paikka linjata niin merkittävää asiaa kuin suojelupoliisin valvonta, koska se tehtävä kuuluu luontevasti valiokuntakäsittelyyn, Satonen sanoi tiedotteessa perjantaina.

Satosen mielestä SDP toi Supon kokonaisvalvonnan esille puhemiesneuvostossa puskista, koska se ei sisältynyt työjärjestyksen muutoksia valmistelleiden virkamiesten toimeksiantoon. Samoilla linjoilla oli puhemies Paula Risikko (kok.). Satonen tarkensi Lännen Medialle, että esityspaikka tuli yllätyksenä, ei demareiden kanta. Tiedustelulakipaketti lähetettiin viime viikolla valiokuntakäsittelyyn.

SDP ei niele kokoomuksen kritiikkiä. Lindtman huomauttaa tuoreessa blogissaan, että puolue viestitti hallitukselle jo vuonna 2015, että tiedustelulakien yhteydessä on ratkaistava Supon valvontakysymys. Lisäksi Tuula Haatainen nosti asian esille puhemiesneuvoston kokouksessa jo viime vuonna. Lindtman muistuttaa, että SDP lausui asiasta myös kirjallisesti jo viime kesänä eduskunnan työjärjestyksestä pyydetyissä lausunnoissa eduskunnan kanslialle ja oikeusministeriölle.

– Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä katsoo, että viranomaisvetoisen laillisuusvalvonnan lisäksi tiedustelutoimintaan on kohdistettava myös parlamentaarista valvontaa. Kun tiedustelulainsäädännöllä on tarkoitus muuttaa Supo tiedusteluviranomaiseksi, Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä katsoo, että Supon koko toiminta on saatettava parlamentaarisen valvonnan piiriin, puolue viestitti Lindtmanin mukaan lausunnossa, joka jaettiin myös puhemiesneuvoston jäsenille.

”Selitys on kummallinen”

SDP:n kanta on ollut Lindtmanin mielestä täysin johdonmukainen ja kaikkien tiedossa jo pitkään. Hänen mukaansa äänestys eduskunnan työjärjestyksestä puhemiesneuvostossa oli ”historiallinen hetki”, sillä tiettävästi vastaavaa ei ole koskaan ennen tapahtunut. Hän harmitteli, että hallituspuolueet Risikon johdolla eivät edes halunneet hakea kompromissia.

–Valitettavasti puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestykseksi toteutuessaan jättäisi Supon valvonnan harmaalle alueelle, Lindtman kirjoittaa blogissaan.

–Selitykset olivat ontuvia. Sen lisäksi, että SDP:n kannan väitettiin tuleen yllätyksenä, selitettiin, ettei puhemiesneuvosto voinut esitystä muuttaa, koska asiasta ei oltu annettu toimeksiantoa virkamiehille. Selitys on kummallinen.

Lindtmanin mielestä kuulostaa oudolta, että ”hallituspuolueiden mukaan supon valvontaa ei voitu kirjata, koska hallituspuolueet eivät olleet antaneet toimeksiantoa”. Lindtman huomauttaa, että puhemies ja ex-sisäministeri Paula Risikolla on suuri vastuu ja tuplarooli.

–Kokoomus on keksinyt tässä ikiliikkujan. Koska Kokoomus ei ole antanut asiasta toimeksiantoa hallituksessa, ei asiasta voi eduskunnassa päättää – melkoinen logiikka, Lindtman sanoo viitaten siihen, että siviilitiedustelulain valmistelusta ja Supon asioista on vastannut entinen sisäministeri Risikko.

SDP on jo aiemmin sanonut ottavansa kantaa tiedustelulakipaketin säätämisjärjestykseen, kun kokonaisuus on selvillä. Hallitus on vaatinut paketin käsittelyä kiireellisenä, minkä taakse tarvitaan 5/6 eduskunnasta. SDP on tässä pääoppositiopuolueena vaa’ankieliasemassa.

