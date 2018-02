Ay-liikkeestä tyrmäys Sampo Terholle: ”Haluaa romuttaa ansiosidonnaisen ja kassajärjestelmän”

Hallituspuolue Sinisen tulevaisuuden puheenjohtajan Sampo Terhon avaus ansiosidonnaisen työttömyysturvan laajentamisesta saa huutia ay-piireiltä.

Tuoreimpana Terhon ehdotusta kommentoi Rakennusliiton varapuheenjohtaja Kyösti Suokas.

– Sinisten puheenjohtaja, kulttuuriministeri Sampo Terho esittää ansiosidonnaisen työttömyysturvan maksamista kaikille. Siis myös muille kuin työttömyyskassoihin kuuluville. Lisäämättä kuluja työnantajille ja palkansaajille. Tasapuolisuuden nimissä, vaikka kaikilla on jo nyt yhtäläinen mahdollisuus liittyä työttömyyskassoihin, Suokas ihmettelee blogissaan.

Suokkaan mielestä aiemminkin esitetyllä ajatuksella ”tavoitellaan nykyisen kassajärjestelmän lopettamista ja työttömyysvakuutuksen siirtämistä Kelalle”. Hänen mukaansa on selvää, että ansiosidonnaisen työttömyysturvan ”avaaminen” laskisi etuuden tasoa. Näin oli myös kirjoittajaryhmän vuonna 2015 esittelemässä ansiosidonnaisen työttömyysturvan uudistusmallissa.

– Ilman pajatsoon lyötävää lisärahaa Kelan maksama ansiosidonnainen työttömyysturva olisi muutamalla eurolla viritetty työmarkkinatuki, jos sitäkään. Valtio rahoittaa kassoihin kuulumattomien koko työttömyysturvan ja ansiosidonnaista saavilta suurin piirtein tätä vastaavan osuuden. Lisäraha pitäisi kaivaa muualta, ja sitä ei sovinnolla kukaan maksaisi, Suokas kirjoittaa.

Hänen mukaansa suomalaiset työnantajat ovat olleet valmiita rahoittamaan ansiosidonnaista työttömyysturvaa.

– Ansiosidonnainen työttömyysturva takaa, että työvoima pysyy markkinoilla, vaikka töitä ei tilapäisesti ole tarjolla tai niitä ei voi esimerkiksi talvisäiden takia tehdä.

Suokas kirjoittaa Terhon avauksesta ihmettelevään sävyyn, sillä hän uskoo sen varmistavan, että ”entistä harvempi palkansaaja tai ammatilliseen järjestäytymiseen myötämielisesti suhtautuva äänestää sinisiä”.

– Sampo Terho saa esitykselleen tukea kaikkein oikeistolaisimmin ajattelevilta, jotka ovat aina halunneet romuttaa ansiosidonnaisen työttömyysturvajärjestelmän ja heikentää sen myötä ammattiliittoja. Näillä oikeistolaisilla ay-vihamielisillä on kuitenkin jo puolueet. Heitä on erityisesti Kokoomuksessa, Keskustassa, RKP:ssä ja Vihreissä.

Terhon päätä ei silittele myöskään toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n pääekonomisti Ralf Sund, joka pitää Terhon ajatusta röyhkeänä ja törkeänä. Sund otti kantaa Terhon perusteluun, että jäsenmaksuilla toimintansa rahoittavat työttömyyskassat maksavat vain viisi ja puoli prosenttia ansiosidonnaisen työttömyysturvan kokonaiskustannuksista. Lopun kattavat valtio sekä työnantajat ja kaikki työttömyysvakuutusmaksua maksavat palkansaajat – myös ne, jotka eivät kuulu kassoihin.

– Se, että maksujen osuus on niin pieni, on työehtosopimusneuvotteluiden tulos. Teoreettisesti voidaan ajatella, että järjestäytyneet palkansaajat ovat ikään kuin ”ostaneet” alhaisen prosenttilukeman esimerkiksi alhaisemmilla palkankorotuksilla, kuin mitä he muuten olisi saaneet, Sund arvosteli katsoen Terhon unohtavan historian.

Sund totesi Demokraatti-lehdessä, että Terhon avaus vaikuttaa peitellyltä järjestöpoliittiselta hyökkäykseltä.

Oikeistolaisesta talousajattelusta tunnetun ajatuspaja Liberan toiminnanjohtaja, ekonomisti Mikko Kiesiläinen puolestaan asettui Terhon linjoille kuvaten nykysysteemiä työttömyysturvan valuviaksi. Lue lisää: Karu väite ansiosidonnaisesta työttömyysturvasta: ”Eräänlainen valuvika”

LUE MYÖS:

Ansiosidonnainen työttömyysturva kaikille? – ”Suomessa työttömät on jaettu kahteen kastiin”

Työttömyysturvasta 250 päivää pois? Kohuesityksellä ansiosidonnaisesta sivuvaikutus