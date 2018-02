Brother Christmas kiisti MTV:llä pitäneensä mitään lahjoituksia itse, mutta pahoitteli ”koko sydämestään” kielenkäyttöään

Avustusrahojen epäselvyyksistä syytetty Brother Christmas eli Ari Koponen kiistää pitäneensä koskaan itsellään lahjoittajien rahoja. Hän myös pyysi kielenkäyttöään anteeksi MTV:n Huomenta Suomessa.

Julkisuudessa naamioituneena esiintyvä Ari Koponen on Brother Christmas -yhdistyksen perustaja ja keulahahmo.

Helsingin Sanomat kertoi yhdistyksen toimintaan liittyvistä epäselvyyksistä viikonloppuna. Muun muassa osa yhdistykseltä apua saaneista perheistä on lehden mukaan ihmetellyt, päätyykö kaikki yhdistyksen ihmisiltä saama tukiraha hyväntekeväisyyteen ja niihin kohteisiin, joihin lahjoittajat ovat rahansa tarkoittaneet. Lehden käytössä oli myös vanha some-viesti, joka antaa ymmärtää, että yhdistyksen perustaja on tavoitellut hankkeellaan myös omaa taloudellista toimeentuloa.

HS:n mukaan yhdistyksen tulot nousivat viime vuonna lähes miljoonaan euroon.

Koponen on jo aiemmin kiistänyt väitteet ja kertonut julkistavansa tilikirjansa todisteeksi. Hänen mukaansa yhdistyksen toiminnassa ei ole mitään salattavaa. Koposen mukaan poliisi ei ole löytänyt yhdistyksen toiminnasta huomautettavaa.

Koponen on yhdistyksen ainoa palkallinen työntekijä. Hän kuvaili Huomenta Suomessa Suomen suurimman lehden alkaneen vainota häntä ja arvosteli lehteä todisteiden puutteesta. Hän sanoi lähettäneensä lehdelle vastineen. HS on jo aiemmin kertonut käyvänsä sen läpi ennen julkaisupäätöstä.

Koponen kertoi aiemmin Iltalehdelle joutuneensa kiristyksen kohteeksi HS:n jutun jälkeen. Häntä ja hänen perhettään on myös uhattu väkivallalla. Lehden mukaan kyseessä ei ollut ensimmäinen kerta, kun Koposta kiristetään.

MTV:lle hän kommentoi, että eräs ihminen on uhannut tuhota hänet ja hänen työnsä vähän aikaa sitten ja tämä henkilö on tiedossa.

Koponen kertoi MTV:lle, että hänen viime vuoden palkkansa oli 15 500 euroa. Siihen päälle tulee kilometrikorvauksia ja päivärahoja, jolloin koko summa on noin 24 000 euroa. HS on puhunut 31 000 eurosta. Koposen mukaan HS:lle on kerrottu, mistä ero lukujen välillä johtuu.

Koposen mukaan kaikki tilit avataan ja asiasta on viimeistään torstaina palaveri. Hänen mukaansa ulkopuolinen taho käy kaikki tilit läpi ja mukana on tilitoimisto ja tilintarkastaja. Lue lisää: Brother Christmas lupaa: ”Julkistan tilikirjani todistaakseni väitteet vääriksi”

Brother Christmas on tarjonnut muun muassa elokuvalippuja ja konserttilippuja HYKS:lle, mutta niitä ei ole haluttu vastaanottaa, eikä tilalle ole Koposen mukaan esitetty vaihtoehtoista protokollaa, miten pitäisi toimia. Koponen huomauttaa, että toisaalta monen sairaalaan kanssa on ollut hedelmällistä avustustoimintaa esimerkiksi Turussa, Tampereella ja Oulussa.

Oletko koskaan pitänyt mitään lahjoituksia itselläsi?

–En. Kaikki on mennyt sen mukaan, mitä on lahjoittajien kanssa sovittu, Koponen vastasi Huomenta Suomessa juontajan kysymykseen.

Näetkö omassa toiminnassasi minkäänlaista parantamisen varaa kaiken tämän keskustelun jälkeen?

–Ehdottomasti. Homma on kasvanut todella nopeasti.

Koponen huomauttaa, että ajan myötä on koko ajan opittu lisää ja viime heinäkuussa saatu rahankeräyslupa vauhditti homman jyrkkään nousuun. Mukana pysyminen on ollut Koposen mukaan työlästä, mutta kaikki on ”yritetty tehdä sydämellä ja niin hyvin, kuin on voitu”.

Koposen mukaan jopa kunnianloukkaussyyte on mahdollinen HS:n toiminnan johdosta, mutta ensin hän haluaa saada HS:lta todisteita vihjailujen sijaan. Myös kiristysasiaa selvitellään nyt ja myös se, on mahdollinen poliisiasia.

Brother Christmasin toiminnan jatko riippuu ihmisistä ja yrityksistä. Jos he haluavat olla mukana, toiminta jatkuu, jos eivät, toimintaa ei voi jatkaa.

–Aika näyttää.

HS julkaisi myös toisen jutun, joka pureutui Brother Christmasin kielenkäyttöön. Lehden näkemissä viesteissä Koponen puhuu tummaihoisista ihmisistä rasistisesti ja huorittelee naista.

Koposen mukaan yksityisviestit ovat ”todennäköisesti väärin hankittuja”. Koponen toteaa, ettei halua mitenkään puolustella kyseisiä viestejä.

–Haluan pyytää kaikilta erittäin paljon anteeksi koko sydämestäni, että tällaista kielenkäyttöä on tullut käytettyä. Se ei ole mitenkään puolusteltava asia.