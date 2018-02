HS-toimittajan lakimies aikoo valittaa – takavarikoidut muistitikut yhä koskematta

Helsingin Sanomien toimittajan asianajaja Kai Kotiranta on jo ilmoittanut tyytymättömyyttä Helsingin käräjäoikeuden tänäiseen ratkaisuun. Oikeus totesi Laura Halmisen kotiin tehdyn erityisen kotietsinnän lailliseksi.

Oikeus hylkäsi Halmisen hakemuksen kotietsinnän toteamiseksi laittomaksi, takavarikoiden kumoamiseksi ja takavarikoitujen esineiden palauttamiseksi. Laura Halminen oli kirjoittamassa Helsingin Sanomien viestikoekeskusjuttua, josta alkoi rikostutkinta ja joka oli kotietsinnän taustalla.

Helsingin Sanomissa oli edellisenä päivänä julkaistu paljastusjuttu Tikkakosken Viestikoekeskuksesta. Lehdelle vuodettiin salaisia asiakirjoja. Artikkelin yhteydessä julkaistiin kuvia asiakirjoista, joissa oli ”salainen” ja ”erittäin salainen” -leimoja. Poliisi tutkii tapausta nimikkeillä turvallisuussalaisuuden paljastaminen ja virkasalaisuuden rikkominen ja epäilee Halmista turvallisuussalaisuuden paljastamisesta.

Keskusrikospoliisi (KRP) teki erityisen kotietsinnän Halmisen asuntoon 17. joulukuuta välttämättömällä kiireellisyysperusteella tutkinnanjohtajan harkinnasta. Käräjäoikeuden mukaan erityinen kotietsintä on täyttänyt pakkokeinolain edellytykset. Etsintä- ja takavarikointitoimenpiteet on suoritettu lainmukaisella, kohdehenkilön oikeusturvan huomioon ottavalla tavalla, ja paikalla on ollut etsintävaltuutettu.

Lue päätöksestä tarkemmin: Käräjäoikeus: Kotietsintä HS-toimittajan kotiin ei ollut laiton – poliisi saa pitää takavarikoidut esineet

Kotirannan mukaan kiireellisyysperustetta ei tässä tapauksessa ollut olemassa. Vaikka itse tapahtumassa huolehdittiinkin Halmisen oikeusturvasta ja etsintävaltuutettu oli paikalla, sillä ei Kotirannan mukaan ole merkitystä absoluuttisen lähdesuojan murtamattomuuden kannalta, jossa on kyse eri asiasta.

Kotirannan mukaan seuraavaksi käräjäoikeuden päätökseen perehdytään tarkasti.

–Olen jo ilmoittanut tyytymättömyyttä siitä ja mitä ilmeisimmin tästä tullaan valittamaan. Tämä on ennen kaikkea lähdesuojan toteutumisen kannalta tärkeä periaatteellinen kysymys, joka on varmaan syytä saattaa hovioikeuden arvioitavaksi, Kotiranta sanoo Uudelle Suomelle.

–Kysymys on varsin laajasta ja laajaulotteisesta asiasta.

Kotirannan mukaan lopullinen ratkaisu, joka voi mahdollisesti tulla jopa korkeimmasta oikeudesta asti, vaikuttaa siihen, miten absoluuttista lähdesuojaa jatkossa tulkitaan.

Halmisen kotoa oli takavarikoitu kaikkiaan 19 esinettä: tietokone, tabletti, useita muistitikkuja, gsm-puhelimia, tietokoneen virtajohto ja muuntaja sekä muistilappu ja muistivihkoja. Esineet oli suljettu sinettipusseihin sitä mukaa, kun Halminen oli ilmoittanut niiden sisältävän lähdesuojan alaista aineistoa. Takavarikoitu aineisto on Kotirannan tiedon mukaan yhä sinetöitynä. Hän ei tiedä tarkemmin esineiden kohtalosta, joka on tutkinnanjohtajien käsissä.

Oikeuden papereiden perusteella poliisi ei ole päässyt vielä käsiksi takavarikoimaansa aineistoon. Esineet on jätetty odottamaan myöhemmin etsintävaltuutetun kanssa sovittavana aikana suoritettavaa laite-etsintää. Halmisen oikeudesta suojata tietolähdettä on käräjäoikeuden mukaan huolehdittu.

Kotirannan mielestä lähdesuojan alaisen aineiston tulee olla ”todella koskematonta, kunnes viimeinen oikeusaste on antanut viimeisen sanansa asiassa”. Kotiranta ei kommentoi sitä, millaista aineistoa takavarikoidut esineet sisältävät. Oikeuden päätöksestä selviää, että Halmisen mukaan aineisto ei liity paljastusjuttuun, josta on aloitettu rikostutkinta, vaan hän halusi varjella muihin juttuihin liittyviä lähteitään. Poliisi kuitenkin epäili saamiensa tietojen perusteella, että esineet voivat sisältää paljastusjuttuun liittyvää materiaalia.

Kotietsintä käynnistyi Halmisen soitettua hätäkeskukseen. Käräjäoikeuden mukaan puhelu muodosti olennaisen perusteen kotietsinnälle, sillä Halminen kertoi puhelun aikana tietokoneen tuhoamisen yrityksestä asuintalonsa kellarissa ja sen liittymisestä tutkittavana olevaan Helsingin Sanomien artikkeliin.

Valitus hovioikeuteen on toimitettava 30 vuorokauden kuluessa.