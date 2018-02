7-lapsista perhettä uhkaa karkotus Suomesta – kaupunki vastustaa: “Perhe on juurtunut Loviisaan”

Loviisan kaupunki on ottanut julkisesti kantaa kaupunkiin asettuneen, karkotusuhan alla olevan irakilaisperheen puolesta.

Tiedotteen mukaan kaupunginjohto ilmaisee tukensa ”irakilaistaustaiselle loviisalaisperheelle”. Perheessä on seitsemän lasta, joista osa on syntynyt Suomessa.

– Haluamme Loviisan kaupungin puolesta ilmaista tukemme irakilaistaustaiselle loviisalaisperheelle, jota uhkaa karkotus maasta. Samalla kaupunki haluaa kiittää kaupunkilaisia heidän osoittamastaan inhimillisyydestä, kaupunginjohdon tiedotteessa todetaan.

– Tällaista humanismia on hieno nähdä. Loviisassa on vahvaa yhteisöllisyyttä ja on ilahduttavaa, että niin moni haluaa osallistua paikallisen perheen turvallisuuden ja hyvinvoinnin turvaamiseen. Tämä perhe mahtuu Loviisaan ja sillä on elämänsisältöä kaupungissamme.

Vetoomuksen ovat allekirjoittaneet kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom sekä kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston puheenjohtajisto. Heidän mukaansa yli 3500 ihmistä on järjestäytynyt vastustaakseen seitsenlapsisen perheen karkottamista. Kaupungin tiedotteen mukaan lapsista viisi puhuu suomea ja kolme nuorinta on syntynyt Suomessa.

– Asetamme toivomme siihen, että asiasta vastaavat päätöksentekijät ja viranomaiset vielä kerran varmistavat, että kaikki asiaan liittyvät näkokohdat on huomiotu, mukaan lukien se miten vahvasti perhe on juurtunut Loviisaan ja elää yhteisessä arjessamme, vetoomuksessa todetaan.

Kaupunginjohtaja Oker-Blom sanoo Ylelle, että ”välillä pitää uskaltaa sanoa valtiolle päin, kun katsotaan, että aina ei mene ihan oikein, ja korottaa äänensä silloin, kun siihen on syytä”.