Yksi pistos maksaa 83 000 €: Jättääkö Suomi harvinaisesta sairaudesta kärsivät lapset hoitamatta?

Suomi saattaa jättää hoitamatta harvinaiseen SMA-tautiin sairastuneet lapset ja nuoret, koska tautiin kehitettyä lääkettä pidetään listahinnaltaan kohtuuttoman kalliina vaikuttavuuteensa nähden. Lääkkeen hinta on ensimmäisenä vuonna noin 500 000 euroa per potilas ja se pysäyttää taudin etenemisen, mutta ei paranna sitä.

PALKO eli Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto pohtii parhaillaan, otetaanko SMA-taudin hoitoon kehitetty nusinerseeni julkisin varoin rahoitetun terveydenhuollon palveluvalikoimaan Suomessa. Neuvoston suositusluonnoksessa nusinerseeni rajataan järjestelmän ulkopuolelle lääkeyrityksen asettamalla listahinnalla siitä huolimatta, että sen käyttäminen olisi tietyillä potilasryhmillä ”lääketieteellisestä näkökulmasta perusteltua”. Kaikkia SMA-potilaita lääke ei auta.

SMA-potilaiden ja heidän omaistensa on hankala ymmärtää neuvoston suositusluonnosta.

– Lihastautia sairastavan lapsen äitinä ja SMA Finland Ry:n puheenjohtajana ihmettelen suuresti, miten Suomessa voidaan asettaa kuolemaan johtavista sairauksista kärsivät henkilön äärimmäisen epätasa-arvoiseen asemaan, kirjoittaa Pia Lemmetty Puheenvuoron blogissaan verraten SMA-potilaiden tilannetta syöpäpotilaisiin.

– Pelkästään nykyisen toimintakyvyn ylläpitävä lääkitys olisi lottovoitto. Vaikeamman SMA-tyypin omaaville kyseinen lääkehoito voi todellakin olla elämän ja kuoleman kysymys. Suurin osa SMA-potilaista omaa sairaudesta vaikeamman muodon, joka lyhentää elämän pituutta. Tuntuu ihmeelliseltä, jos “korkean terveydenhoitotason hyvinvointivaltiossa” tämä tehdään tietoisesti, arvostelee puolestaan tamperelainen SMA-potilas Ville Heiskanen omassa blogissaan.

Lemmetty arvostelee sitä, että sairaalat nojautuvat odottamaan PALKON:n päätöstä, vaikka voisivat päättää lääkkeen käytöstä itse. Toisaalta vuonna 2014 perustetun, sosiaali- ja terveysministeriön alaisen PALKO:n suositusten tarkoitus on nimenomaan yhtenäistää suomalaissairaaloiden ”palveluvalikoima” ja estää yhdenvertaisuusongelmien syntyminen eri sairaanhoitopiirien välille.

Vastikään kehitetty nusinerseeni sai Euroopan unionissa ja Suomessa myyntiluvan kesällä 2017, joten itse lääke on hyväksytty ja käytettävissä. PALKO:n suosituksessa on kyse siitä, otetaanko lääke julkisesti rahoitetun terveydenhoidon käyttöön. Potilaiden ja omaisten yhdistys SMA laskee sivuillaan, että jo 271 päivää on kulunut siitä, kun lääke sai myyntiluvan. Missä viipyy Suomen päätös, yhdistys kummastelee. Pia Lemmetty väittää joidenkin lapsipotilaiden jo kuolleen harkinta-aikana.

PALKO:n pääsihteeri Taina Mäntyranta kertoo Uudelle Suomelle, että ensimmäinen mahdollisuus tehdä virallinen päätös nusinerseeni-suosituksesta on neuvoston seuraavassa kokouksessa maaliskuun puolivälissä. Hänen mukaansa on kuitenkin mahdollista, että suositusta ei synny vielä tuolloin. Suositusluonnokseen on tullut kymmeniä kannanottoja.

– Nyt halutaan huolella katsoa ne läpi ja sen lisäksi tarkastellaan vielä tuorein tieteellinen kirjallisuus, kun tässä ihan kuukausittain saattaa tulla uusia tutkimustuloksia julki, Mäntyranta kertoo.

PALKO:n perustelumuistiossa korostetaan, että nusinerseenin vaikutuksista on vielä vähän tutkittua, tieteellista tietoa. Suositusluonnoksen koostamisen aikaan ei ollut vielä lainkaan tutkimustietoa lääkkeen vaikutuksista yli 9-vuotiailla potilailla. Se tiedetään, että nusinerseeni ei paranna SMA-tautia, mutta se ehkäisee hermosolujen tuhoutumista ja sen ”on todettu parantavan motorista toimintakykyä ja motorista kehitystasoa lumetoimenpiteeseen verrattuna lapsipotilailla, joilla on oireinen SMA-tauti”.

– Lyhytkestoisen tutkimusten mukaan nusinerseeni pienentää imeväisiässä sairastuneiden SMA-potilaiden kuoleman riskiä tai pitkäkestoisen avustetun hengitystuen tarvetta lumehoitoon verrattuna, mutta tiedot hoidon pitkäaikaisvaikutuksista puuttuvat, perustelumuistiossa todetaan.

Kuitenkin nusinerseeni-hoidosta huolimatta osa etenkin hyvin nuorella iällä sairastuneista potilaista menehtyy, muistiossa lisätään.

Mäntyrannan mukaan uutta tutkimustietoa lääkkeen vaikutuksista eri ikäryhmissä ja eri SMA-tyypeissä tulee nyt koko ajan, ja uudet tiedot voivat vaikuttaa lopulliseen suositukseen.

Koska vain osa SMA-potilaista hyötyy lääkkeestä ja koska se ei paranna tautia vaan estää sen etenemistä, katsoo PALKO, että ”lääkkeen hinta on sen vaikuttavuuteen nähden kohtuuton”. Nusinersiinin listahinnan mukainen hankintakustannus on ensimmäisenä hoitovuonna 500 000 euroa ja seuraavina vuosina 250 000 euroa vuodessa potilasta kohti. Lääkkeen käyttö on pysyvää.

Mäntyranta korostaa, että lääke rajataan julkisen palveluvalikoiman ulkopuolelle vain siinä tapauksessa, että listahinta ei jousta merkittävästi. Listahinta on lääkeyhtiön nusinersiinille määrittelemä lähtöhinta, jota ostaja saattaa kuitenkin pystyä neuvottelemaan alaspäin.

– Sitä listahintaa täytyy neuvotella alas, jotta lääke voisi kuulua palveluvalikoimaan niillä lääketieteellisesti määritellyillä potilailla, jotka määritellään suosituksessa, Mäntyranta sanoo.

– Täytyisi päästä huomattavasti alas siinä hinnassa, jotta se olisi linjassa muun päätöksenteon kanssa.

Lääkeyhtiöt myyvät patenttisuojattuja lääkkeitään eri hintaan eri maille ja Suomessa jopa eri sairaaloille, koska Suomella ei toistaiseksi ole kansallista neuvottelumekanismia vaan sairaanhoitopiirit ja piirien yhteiset hankintarenkaat käyvät hintaneuvottelut. Eri maiden ja sairaanhoitopiirien neuvottelut lääkeyhtiöiden kanssa ovat salaisia, joten hintojen eriytymisestä ei saada tietoa.

– Se ei ole yhdenvertaisuuden kannalta ihanteellista, koska silloin hinnat voivat asettua eri tasolle eri puolilla Suomea, Mäntyranta sanoo.

Hänen mukaansa ministeriössä selvitetään nyt, voisiko joku taho ottaa hoidettavakseen kansallisen hintaneuvottelun sekä laajemmin riskijakosopimuksen, jolla uuden kalliin lääkkeen käyttöön liittyvää riskiä voitaisiin tasata valmistajan ja lääkkeen maksajan kesken. Esimerkiksi muissa pohjoismaissa tällainen kansallinen mekanismi on.

Mäntyrannan mukaan nusinersiini on poikkeuksellisen kallis valmiste myös harvinaisen sairauden hoitoon käytettäväksi, uudeksi lääkkeeksi. Yksi pistos lääkettä maksaa noin 83 000 euroa. Toisaalta SMA-potilaita on hyvin vähän: Fimean arvion mukaan tällä hetkellä Suomessa on vain noin 180 potilasta.

Fimean arviointiraportin mukaan Suomessa ilmenisi vuosittain noin 3–10 uutta SMA-tapausta, ja hoidon piirissä olisi viiden vuoden jälkeen alle 30 potilasta. Tällöin kaikkien tautityyppien eli SMA I-, SMA II- ja SMA III-potilaiden yhteenlasketut nusinerseeni-hoidon lääkekustannukset olisivat viidentenä hoitovuonna noin 8,4 miljoonaa euroa.

Vaikka lääke onkin kallis potilaskohtaisesti, eikö tällaisessa tapauksessa olla valmiita tekemään poikkeusta?

– Totta kai harvinaissairauksia ja niiden lääkkeitä täytyy miettiä harvinaisuuden näkökulmasta. Mutta lääketiede menee eteenpäin niin, että esimerkiksi monissa yleisissäkin syöpäsairauksissa tiedetään yhä tarkemmin, kelle mikäkin lääke auttaa. Tällöin yleisissäkin sairauksissa on lääkkeitä, jotka ovat harvinaislääkkeen luonteisia, Mäntyranta sanoo.

– Silloin palataan yhdenvertaisuuskysymykseen: miksi yleiset sairaudet olisivat sellaisia, että niissä lääke ei saisi maksaa kovin paljoa? Miksi se saisi maksaa paljon vain silloin, kun on kyseessä harvinaissairauden lääke?

Tähän viitataan myös PALKO:n perustelumuistiossa. Vaikka nusinerseenihoidon aloittaminen olisi lääketieteellisestä näkökulmasta arvioituna perusteltua tietylle ryhmälle – ”oireisille, korkeintaan yhdeksänvuotiaille SMA-tautia sairastaville potilaille, joilla diagnoosi on tehty ennen kahden vuoden ikää, eikä potilas ole pysyvän, invasiivisen hengitystuen tarpeessa” – ei lääkettä voida korkean listahinnan vuoksi ottaa palveluvalikoimaan edes näillä todetuilla potilailla.

– Lääkehoidon korkeat kustannukset heikentäisivät muiden potilasryhmien asemaa tavalla, joka vaarantaisi yhdenvertaisuuden ja olisi siten eettisesti kestämätön, muistiossa todetaan.

SMA Finland Ry on jakanut karttakuvaa, jonka mukaan nusinersiini on jo otettu käyttöön useissa Euroopan maissa. Mäntyrannan mukaan vakuutusrahoitettuja terveydenhuoltojärjestelmiä, kuten Saksa, ei kuitenkaan voi suoraan verrata Suomeen. Oleellisempi vertailukohta ovat Pohjoismaat, joiden systeemi on verorahoitteinen, kuten Suomessa.

Norjan tuore linjaus oli myönteinen nusinerseenin käytölle, vaikka lääkkeen hintaa pidettiinkin korkeana, Mäntyranta kertoo.

– He ovat saaneet hintaa hilattua alas, mutta emme tiedä mihin saakka.

Myös Ruotsissa lääkettä on suositeltu käyttöön silloin kun tietyt, hyvin täsmälliset lääketieteelliset ehdot täyttyvät. Tanska puolestaan ei suosittele nusinerseeniä standardihoidoksi, koska hintapyyntöä pidetään suhteettomana verrattuna hoidon vaikutuksiin.

Hallintoylilääkäri Lasse Lehtonen on SMA-keskustelun myötä avannut keskustelua siitä, tulisiko lääkeyhtiöiden patenttisuojaa lyhentää lääkkeiden hintojen laskemiseksi.

