Pääministeriksi pyrkivä Petteri Orpo: Uudessa Suomi-raportissa ”hyvä runko” hallitusohjelmalle

Valtiovarainministeri, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo katsoo, että OECD:n suositukset Suomelle sopivat pohjaksi tuleville hallitusneuvotteluille keväällä 2019.

OECD suosittaa tänään keskiviikkona julkaistussa maaraportissaan sosiaaliturvan ja verojärjestelmän uudistamista työllisyyttä ja talouskasvua tukeviksi.

–Minusta tässä olisi hyvä runko mille tahansa hallituskoalitiolle nostaa nämä asiat pöydälle, Orpo sanoo Uudelle Suomelle.

–Minusta raportin iso vahva yleisviesti on se, että uudistua pitää. Me tiedämme, missä meidän rakenteelliset ongelmat ovat. Ne ovat matalassa työllisyysasteessa ja sen takana olevissa asioissa: jäykissä työmarkkinoissa, työn kohtaannossa, työnteon kannustavuudessa, yritysten toimintaympäristöissä, innovaatioissa ja kansainvälistymisessä. Kaikkiin näihin pitää koko ajan tehdä toimenpiteitä.

Seuraava hallitus muodostetaan vuoden kuluttua keväällä pidettävien eduskuntavaalien jälkeen. Kokoomus on gallupien sekä edellisten kuntavaalien suurin puolue. Orpo onkin tällä hetkellä puoluejohtajista vahvimmilla seuraavaksi pääministeriksi.

OECD:n suositukset muuttuvat myös politiikaksi. Esimerkiksi kaksi vuotta sitten julkaistussa raportissa järjestö moitti Suomea siitä, ettei työttömyysturva aktivoi työttömiä riittävästi työnhakuun. Tämän vuoden alussa voimaan astui työnhaun aktiivimalli.

Politiikkatoimien ja OECD:n suosituksien välillä on myös suorempikin linkki: järjestön suomalainen apulaispääsihteeri Mari Kiviniemi (kesk.) kertoo, että raportin aihealueet sovitaan yhteistyössä valtiovarainministeriön kanssa.

Tuoreessa maaraportissaan OECD katsoo, että Suomessa parhaillaan toteutettava perustulokokeilu vastaa kyllä sosiaaliturvan nykyajan haasteisiin olemalla selvästi yksinkertaisempi kuin nykyinen tukijärjestelmä, mutta työllisyyden kannalta kannustavampikin malli olisi tarjolla.

OECD nostaa esiin Ison-Britannian universal credit -, eli yleistukimallin. Brittimallissa on yhdistetty eri tukia ja Pariisista käsin toimiva talousyhteistyön järjestö esittää Suomelle eri työttömyystukien, yleisen asumislisän, kotihoidontuen ja päivähoitomaksujen yhdistämistä yhdeksi tueksi.

–Aion ehdottomasti tutustua vielä tähän yleistukiehdotukseen paremmin, koska minusta se vaikuttaa todella mielenkiintoiselta. Se voisi olla sellainen malli, jota tarkastellaan nyt tarkemminkin, kun mietitään ensi vaalikaudella tehtävää sosiaaliturvauudistusta, kertoo Orpo.

Erityisesti Orpo sanoo kiinnittäneensä huomiota mallin marginaaliveroasteisiin. Prosenttiluku kertoo, miten paljon uusista tuloista menee veroa tilanteessa, jossa tulot kasvavat. OECD:n mukaan nykyisessä järjestelmässä marginaaliveroaste nousee osa-aikatyötä vastaanotettaessa nopeasti yli 90:n ja 100 prosentin äärimmilleen aina 120 prosenttiin. OECD:n ehdottamassa yleistukimallissa marginaaliveroaste painuu 70–80 prosentin tasolle.

–Se selkeästi yksinkertaistaisi tukijärjestelmää ja mikä tärkeintä, se lisäisi työnteon kannusteita. Työn vastaanottaminen olisi aina kannattavaa.

Verotuksen uudistamisessa OECD suosittaa Suomelle työn verotuksen keventämistä, ansio- ja pääomatulojen verotuksen yhtenäistämistä ja arvonlisäverokantojen yhdenmukaistamista sekä lisäksi ympäristölle haitallisista yritystuista luopumista. Etenkin työn verotuksen keventäminen on kuin suoraan kokoomuksen periaateohjelmasta.

–Kokoomuksen ajama politiikka ja mielestäni se, mitä hallitus on tehnyt, on että nyt siirrytään työn ja yrittämisen verotuksesta enemmän välillisiin veroihin, ympäristöveroihin ja haittaveroihin. Sitä tietä pitää jatkaa, Orpo toteaa.

Arvonlisäverokantojen yhtenäistämistä kannatetaan ekonomistikunnassa laajalti, mutta uudistus on osoittautunut poliittisesti vaikeaksi. Orpo ei nytkään halua julistaa, että Suomen kolme eri arvonlisäverokantaa tulisi yhdistää.

Toinen poliittisesti vaikea uudistus on yritystukien remontti. Nykyinen hallitus kävi läpi kaikki yritystuet läpi vuosi sitten, mutta ilmoitti lopulta, ettei suorista yritystuista voitu leikata, koska maksut oli sidottu koko vaalikaudeksi. Verotukiin hallitus lupasi palata syksyn budjettiriihessä. Tarkastelun ja leikkausten sijaan hallitus perusti parlamentaarisen työryhmän tarkastelemaan tukia. Ryhmää on opposition taholta kutsuttu myös ”hautausmaaryhmäksi”.

–Uskon, että siinä kaikille valkenee se, kuinka vaikea juttu tämä on. Minusta on selvää, että yritystukien kokonaisuus on käytävä läpi. Se on käytävä läpi parlamentaarisessa ryhmässä ja se on käytävä läpi hallituksen toimesta. Kyse on niin isoista rahoista ja yhteiskunnan panostuksista, että meidän täytyy tietää, että ne käytetään kaikkein eniten taloutta ja yhteiskuntaa uudistavalla tavalla, Orpo sanoo.