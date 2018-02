Näkökulma: Miljoona ”väärin koulutettua” suomalaista

Sanassa uudelleenkoulutus on vähän paha kaiku. Siitä voi tulla mieleen kommunististen hirmuhallintojen uudelleenkoulutusleirit, joille kansalaisia on pakotettu opettelemaan pois itsenäisestä ajattelusta.

Kepittävältä kuulostava termi on kuitenkin nyt myös kansanvaltamme yhteiskunnallisen keskustelun ytimessä, kun täällä on herännyt huoli kansalaisten osaamisen tasosta. Sitä pitäisi kohentaa uudelleenkouluttamisella tai kauniimmin sanottuna elinikäisen oppimisen keinoin.

Jopa miljoona suomalaista olisi syytä kouluttaa uudelleen seuraavan kymmenen vuoden aikana, on esimerkiksi Suomen yrittäjien leiristä heitetty ja miljoonaluvusta puhutaan myös hallituksen koulutusosaajien piirissä.

Nyt on jotain tekeillä, koska asiasta käyvät lähiaikoina keskustelua opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) ja työmarkkinajohtajat, kuten Uusi Suomi uutisessaan tiistaina kertoi.

Ajankohta keskustelulle on otollinen, sillä Juha Sipilän (kesk.) hallitus valmistautuu kevään kehysriiheen päättämään tulevasta rahanjaosta. Päiväkohtaiseksi koulutusasiat tekee opposition koulutuksen tasa-arvosta tekemä välikysymyskeskustelu eduskunnassa.

Työmarkkinajohtajista ainakin Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder suhtautuu uudelleenkoulutuksen esille nostamiseen myönteisesti. Fjäder kirjoitti Twitterissä vastauksessaan minulle, että ”näin pitää tehdä ja toimia. Meidän pitää rakentaa tällä uusi toimintamalli”. Suomen yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen ilmoitti olevansa samaa mieltä.

Samaa mieltä. Edessä on iso muutos, joka siirtää painopistettä elinikäiseen oppimiseen. Miten, sitä on kohta hyvää aikaa miettiä, kun jengi on lakossa. #yrittäjät

— Mikael Pentikäinen (@jmpentikainen) February 28, 2018